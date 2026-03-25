Gradski derbi pripao Riboli – Kaštelanke kontrolirale susret za uvjerljivih 3:0

U posljednjem, 18. kolu SuperSport Superlige za odbojkašice, odigran je gradski derbi između ŽOK Ribola Kaštela i OK Marina Kaštela, u kojem su domaće igračice uvjerljivo slavile rezultatom 3:0 (25:18, 25:19, 25:21).

Gradski derbi između kaštelanskih ekipa uvijek je poseban događaj i pravi mamac za ljubitelje odbojke. Bez obzira na trenutni odnos snaga i plasman na ljestvici, ovakve utakmice nose dodatnu težinu, neizvjesnost i emociju, zbog čega ih nikada nije lako dobiti, bez obzira u kojem sastavu ekipe nastupaju.

Pred velikim brojem kaštelanskih gledatelja Ribola je od samog početka nametnula svoj ritam igre te tijekom cijelog susreta zadržala kontrolu nad rezultatom. Iako su gošće iz Marine Kaštela, koje su sezonu završile na četvrtom mjestu, u pojedinim trenucima pružale dobar otpor, domaća ekipa pokazala je kvalitetu i sigurnost u završnicama setova te zasluženo upisala maksimalnu pobjedu.

Trener Ribole Igor Arbutina istaknuo je kako utakmica nije bila nimalo jednostavna s obzirom na okolnosti:

„Ova utakmica zadnjeg kola došla je nakon nedavnog finala Supersport Hrvatskog kupa Snježana Ušić u Puli, gdje su se djevojke izuzetno potrošile emotivno i energetski. Bilo je neizvjesno hoćemo li se uspjeti oporaviti, jer je Marina kvalitetna ekipa, četvrtoplasirana u Superligi. Međutim, moram čestitati našim djevojkama koje su ponovno pokazale karakter i zrelost. Kontrolirali smo utakmicu koliko je bilo potrebno i ostvarili pobjedu 3:0. Važno je da smo se vratili pobjedničkom mentalitetu uoči početka doigravanja. Zadovoljan sam kako smo se oporavili nakon kup natjecanja, a sada nas čeka susret s Brdima na početku play-offa.“

Svoje zadovoljstvo nakon utakmice izrazila je i igračica Ribole Anđelija Drašković:

„Čestitala bih svojim suigračicama na ostvarenoj pobjedi u posljednjem kolu, ali i susjednom klubu, ekipi Marine Kaštela, na korektnoj utakmici. Imali smo vrlo kratak period za oporavak nakon napornog kup natjecanja, no unatoč tome uspjele smo zadržati kontrolu tijekom cijelog susreta i ispuniti sve zahtjeve koje je trener postavio pred nas. Sada se okrećemo sljedećem izazovu – već idući vikend očekuje nas utakmica protiv naših susjeda iz Brda, kojom započinje doigravanje za prvaka. Vjerujem da ćemo ponovno prikazati dobru igru.“

Ovom pobjedom Ribola Kaštela uspješno je zaključila regularni dio natjecanja na 3. mjestu te s pozitivnim ozračjem ulazi u doigravanje za prvaka, gdje ih u prvom susretu očekuje ekipa Brda.