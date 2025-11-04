Gradonačelnik Vukovara: "Nitko tko prijeti drugima ne bi se smio pozivati na žrtvu ovog grada"

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) komentirao je za Novu TV incident u Splitu gdje je grupa maskiranih muškaraca prekinula Dane srpske kulture. Trojica počinitelja su zasad uhićena.

Osudio incident

Upitan je li se srpska zajednica trebala susdržati od ovakvih manifestacija u ovom periodu, Pavliček je odgovorio: "Ne, ja sam jasno rekao, mislim da svi moramo imati u vidu simboliku ovog mjeseca, ali jasno da osuđujemo ovo što se dogodilo".

"Ovo stvarno nije nikome trebalo, jer opet pada žrtva u neki drugi plan i nitko tko prijeti drugima se ne bi smio pozivati na žrtvu Vukovara.

Ovdje ljudi najbolje znaju što znači biti žrtva nasilja, biti žrtva zločina, genocida. Nadam se da će se ove tenzije smiriti", poručio je. Premijer Andrej Plenković je rekao da u Hrvatskoj nema prostora nasilju, a pitao se i kome to folklor i desetogodišnja djeca mogu štetiti, te kako to vrijeđa osjećaje branitelja. Pavliček se osvrnuo i na njegov stav.

"Ne opravdama da se u ime žrtve Vukovara prijeti nekom"

"Premijer je rekao svoj stav, ja kao prvi čovjek Vukovara sam rekao svoj, a on zastupa i većinu naših građana. Ovdje su ratne rane daleko svježije nego možda u ostatku Hrvatske. Mi ovih dana imamo pokope naših branitelja koji su pronađeni nakon 34 godine, a dio srpske zajednice o tome šuti, Beograd o tome šuti, pa naravno da su to teške rane. Ipak, ne opravdavam da se u ime žrtve prijeti nekom", nadodao je.

Na pitanje što očekivati ove godine od kolone u Vukovaru, Pavliček je poručio da neće dopustiti politizaciju i skupljanje jeftinih političkih poena uoči obljetnice.

"Kada imate stotine tisuća hodočasnika iz cijele Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, koji će izdvojiti zadnji cent kako bi došli u Vukovar pokloniti se toj žrtvi, zadnje što trebaju čuti je političko prepucavanje", rekao je te pozvao sve koji dolaze u Vukovar u nadolazećim danima u miru odaju počast.