Gradonačelnik Šuta primio gradonačelnika Bjelovara te posjetio djecu ukrajinskih branitelja

Državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić boravila je u Splitu zajedno s delegacijom Grada Bjelovara, predvođenom gradonačelnikom Darijom Hrebakom.

U Turističko-ugostiteljskoj školi državna tajnica i bjelovarsko izaslanstvo održali su sastanak s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom i njegovim zamjenikom Ivom Bilićem, kao i njihovim suradnicima. U delegaciji iz Bjelovara bili su i Tatjana Badrov, dekanica Veleučilišta u Bjelovaru te Đurđa Adlešić, predsjednica Kulturnoga vijeća Grada Bjelovara.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Splitski i bjelovarski gradonačelnici iskoristili su priliku za razgovor i razmjenu iskustava o aktualnim projektima u svojim gradovima, s posebnim naglaskom na razvojne projekte, korištenje EU fondova 🇪🇺 te izgradnju stanova za priuštivo stanovanje i domova za starije osobe.

Nakon sastanka gosti su obišli Studentski dom „Bruno Bušić“ u Spinutu, gdje ih je primilo vodstvo Studentskoga centra na čelu s ravnateljem Ivanom Žižićem. Tom su prilikom razgledali prostore doma i posjetili djecu iz Ukrajine smještenu u Splitu. I ovoga ljeta djeca iz Ukrajine borave u Hrvatskoj na psihosocijalnoj edukaciji u sklopu projekta „Sigurniji zajedno“. Tijekom boravka u Hrvatskoj i na jadranskoj obali sudjeluju u bogatom programu – od edukativnih radionica do izleta i druženja s hrvatskim vršnjacima – koji im pomaže barem nakratko odmaknuti se od teške svakodnevice.

„Želim vam ugodan boravak u Splitu te da provedete sretne i vesele trenutke. Mi u Hrvatskoj razumijemo kroz što prolazi vaša zemlja, znamo što su ratna stradanja i patnje“, poručio je gradonačelnik.

Projekt „Sigurniji zajedno“ dio je programa bilateralne suradnje Hrvatske i Ukrajine koji provodi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH, a organizira ga udruga „Hrvatska pomaže“ na čelu s predsjednicom i voditeljicom aktivnosti Đurđom Adlešić. Ovaj projekt ujedno doprinosi jačanju suradnje i prijateljskih odnosa između Hrvatske i Ukrajine.