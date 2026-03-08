Close Menu

Gradonačelnik Šuta okupio Splićanke i obilježio Dan žena: "Žene su vrijedne, odane i nađu način da ostvare svoje ciljeve"

U restoranu Mokosh održano neformalno druženje s dogradonačelnicom Mateom Dorčić, suradnicama i ženama koje svojim radom doprinose životu grada

Gradonačelnik Tomislav Šuta povodom Međunarodnog dana žena organizirao je u nedjelju ujutro neformalno druženje uz kavu i kolače sa ženama koje svojim radom i angažmanom doprinose životu grada.

Susret je održan u restoranu Mokosh, gdje su se gradonačelniku pridružile njegova zamjenica Matea Dorčić, suradnice iz gradske uprave te brojne žene aktivne u različitim područjima javnog i društvenog života.

Riječ je o prigodnom, neformalnom okupljanju organiziranom kako bi se obilježio Dan žena i istaknula važna uloga žena u razvoju grada i lokalne zajednice.

Gradonačelnik je tom prilikom zahvalio svim ženama na njihovom radu, doprinosu i svakodnevnom angažmanu u različitim područjima – od javne uprave i gospodarstva do društvenog i humanitarnog djelovanja.

Na druženje su bili pozvani i predstavnici medija, a posebno novinarke, kako bi zajedno obilježili dan posvećen ženama.

"Žene su vrijedne, odane i nađu način da ostvare svoje ciljeve", poručio je, među ostalim, gradonačelnik Šuta. 

