Šuta o sudbini Spaladium arene: "Mislim da je vrijeme da grad Split napokon dobije ono što drugi gradovi imaju..."

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta postavio je jutros vijenac na Spomen-ploču na kući Pavlović u centru grada povodom 143. obljetnice pohrvaćenja splitske Općine i povijesne pobjede Narodne stranke na izborima za Općinsko vijeće.
Tom prigodom komentirao je novosti oko Spaladium arene.
"Ono što mogu konstatirati je da se intenzivno radi na rješavanju problema Spaladium arene i da sam kao gradonačelnik inicirao sastanke s bankama i to je bilo javno objavljeno. Uključene su sve relevantne institucije u ovom postupku. Očekujemo službene odgovore relevantnih institucija. Banke su do sada dale svoju ponudu, ona iznosi do 5 milijuna eura što se tiče otkupa potraživanja. Ukoliko sve relevantne institucije, koje uključuju i DORH i Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo sporta i turizma, pokažu da je ovo dobar smjer, ja ne vidim razlog da se onda sve ovo skupa ne uputi na Gradsko vijeće i da u tim pregovorima u konačnici anuliramo glavne rizike koji postoje, a to su sudski sporovi od preko 100 milijuna eura koji vise Gradu Splitu i koji stvaraju veliku opasnost.
Kao gradonačelnik sagledavam cijeli proces u cjelini, mislim da je to jako bitno. Važno je da riješimo taj problem i očekujem da se to nađe na sjednici Gradskog vijeća u ovoj godini, ali ne želim ništa unaprijed govorit dok nemam službeno sve ono o čemu smo do sada održali sastanke. Jako je bitno za građane da napokon dobijemo objekt kakvog zaslužuje drugi grad u državi, gdje sve ostale arene koje su sagrađene u vrijeme rukometnog prvenstva najnormalnije funkcioniraju. Mislim da je vrijeme da grad Split napokon dobije ono što drugi gradovi imaju - sportska natjecanja, manifestacije...da ih kroz arenu dobijemo", kazao je Šuta te dodao da se sagledava i faza 2 izgradnje arene.
"Sve gradske institucije, ali i državne, bi se trebale premjestiti tamo. Mi imamo lokaciju dozvolu, ona je pravomoćna, fazna je gradnja i mislim da je to nešto što će u budućnosti dati jedan dodatni iskorak i omogućiti otvaranje prostora Zapadne obale za drugi sadržaj. Sigurno ćemo biti dostupniji građanima kao gradska institucija", kaže za kraj gradonačelnik Šuta.