Danas se slavi 143. godišnjica pohrvaćenja splitske Općine, gradonačelnik Šuta položio vijenac na Spomen-kuću Pavlović

Povodom 143. obljetnice pohrvaćenja splitske Općine i povijesne pobjede Narodne stranke na izborima za Općinsko vijeće, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta položio je vijenac na Spomen-ploču na kući Pavlović (Glazbena škola Josipa Hatzea u Ulici kralja Tomislava).

"Danas smo ovdje u samom centru grada, obilježavamo 143. obljetnicu pobjede narodnjaka u gradu Splitu. Pobjeda je pokazala pohrvaćenje splitske Općine i osigurala novi iskorak u razvoju Splita. Split je postao glavni grad Dalmacije nakon niza godina i doživio gospodarski i urbani razvoj... Danas živimo kao slobodan grad, grad koji bilježi razvoj i želim iskoristiti priliku i zahvaliti se svim gradonačelnicima iz vremena narodnjaka, koji su pokazali velik iskorak u izgradnji HNK, Hrvatskog doma i niza drugih institucija u gradu Splitu koje nam danas i služe", kazao je ovom prigodom splitski gradonačelnik.

"Ovo je veliki datum za splitsku i hrvatsku povijest. O tome ljudi nažalost malo toga znaju, datum je to o kojem bi se trebalo češće govorit, češće spominjat i trebalo bi djeci pobliže objasniti što se tada dogodilo. A dogodilo se da je naš grad raskinuo političke veze s autonomaštvom i izabrao hrvatski orijentirane političare koji će nastaviti sve do Prvog svjetskog rata provoditi prohrvatsku politiku, što je bila velika vijest za ono doba", kazao je predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Igor Stanišić.