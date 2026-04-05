Gradonačelnik Šuta na uskrsnu misu stigao sa suprugom i Mateom Dorčić, pogledajte slike iz katedrale

U splitskoj katedrali sv. Duje jutros je održana svečana uskrsna misa, na kojoj se okupio velik broj vjernika koji su došli obilježiti najveći kršćanski blagdan.

Misa je protekla u svečanom i dostojanstvenom ozračju, uz zajedničku molitvu i poruke nade, vjere i novog početka koje Uskrs simbolizira.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Među okupljenima bili su i predstavnici gradske vlasti. U katedrali su se pojavili splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom Matildom, kao i dogradonačelnica Matea Dorčić.

Središnja uskrsna misa i ove je godine okupila brojne građane i posjetitelje, potvrđujući važnost ovog blagdana u životu vjernika i grada.

"Sretan i blagoslovljen Uskrs! Neka vam ovaj blagdan donese mir, radost i zajedništvo, a uskršnja poruka nade i dobrote bude poticaj za više razumijevanja, poštovanja i solidarnosti među ljudima", poručio je Šuta.