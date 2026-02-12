Gradonačelnik Šuta komentirao Hajduka i Livaju, evo što je poručio

Grad Split u Banovini je danas organizirao prijem za splitske reprezentativce koji su s Europskog prvenstva u futsalu donijeli brončanu medalju. Riječ je o Duji Kusturi iz Olmissuma, Ivanu Jeliću i Jakovu Hrstiću iz MNK Torcide Biberon te Nikoli Čizmiću iz MNK Hajduka, a svečanosti su prisustvovali i predstavnici splitskih malonogometnih klubova.

Gradonačelnik Tomislav Šuta čestitao im je na povijesnom uspjehu hrvatskog futsala, uručio prigodne nagrade te najavio da će Grad svakog od njih nagraditi s po 1000 eura. Nakon protokolarnog dijela, tema razgovora preselila se na Poljud. Budući da je Grad većinski vlasnik Hajduka, novinare je zanimalo kako gradonačelnik gleda na aktualna događanja u klubu, uključujući i kadrovske promjene.

“Mi se ne miješamo u upravljanje”

“Nije moja zadaća niti moj cilj miješati se u kadrovsko upravljanje. Grad Split brine o infrastrukturi i financijama. Naš je cilj da financije i izvještaji budu po zakonu, da trošenje novca bude maksimalno racionalno, jer ipak smo mi većinski vlasnik. Ali što se tiče načina upravljanja, tu nije mjesto politici”, rekao je Šuta.

Naglasio je da Grad svoju ulogu vidi prije svega u osiguravanju uvjeta za rad i razvoj sporta, a ne u odlučivanju o tome tko će igrati i na koji način. Govoreći o Marku Livaji, gradonačelnik je jasno poručio: “Ja sam za to da Livaja ostane u Hajduku.” Dodao je kako uvijek postoji nada u osvajanje naslova te da bi, kao navijač, volio da se titula dogodi tijekom njegova mandata.

Otvoreno je i pitanje stadiona. Šuta je najavio da bi do kraja mjeseca trebala biti dovršena sveobuhvatna studija izvodljivosti koja razmatra tri opcije razvoja nogometne infrastrukture, uključujući rekonstrukciju Poljuda ili izgradnju novog stadiona.

U izradi dokumenta sudjelovali su inženjeri, predstavnici udruge Naš Hajduk i uprava kluba, a javnost će s detaljima biti upoznata po završetku studije. Zaključno je ponovio da Grad, kao većinski vlasnik, mora voditi računa o zakonitosti financijskih izvješća i racionalnom trošenju sredstava, dok sportske odluke trebaju ostati u domeni struke, piše Index.