Gradonačelnik Solina objavio tužnu vijest: "Posebno ćemo je pamtiti kao strastvenu i vjernu navijačicu Hajduka"

Dalibor Ninčević, gradonačelnik Solina je izvijestio kako su se oprostili od svoje najstarije sugrađanke.

"Nakon što smo se dostojanstveno oprostili od naše sugrađanke Karmele Roguljić iz Kučina koja je preminula u 104. godini, osjećam potrebu još jednom uputiti riječi poštovanja i zahvalnosti u ime Grada Solina i u svoje osobno ime.

Na njenom posljednjem ispraćaju, zajedno s obitelji, prijateljima i sumještanima, sudjelovao sam svjestan da ispraćamo osobu koja je svojim dugim i ispunjenim životom ostavila trag u obitelji i zajednici.

Posebno ćemo je pamtiti kao strastvenu i vjernu navijačicu Hajduka, a radost kojom je pratila svaki uspjeh bili su simbol životne energije i neugasle mladosti.

Osobno sam imao čast posjetiti je povodom njenog 100. rođendana. Taj susret ostao mi je u sjećanju kao susret s osobom čija je toplina nadilazila godine.

Neka joj je laka hrvatska zemlja, a njenoj obitelji još jednom izražavam iskrenu sućut i zahvalnost što su s nama dijelili dio njena bogatog života", napisao je na svom Facebooku.