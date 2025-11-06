Gradonačelnik Sinja Miro Bulj na pogrebu Jean-Michela Nicoliera

Danas je u Vukovaru, na Memorijalnom groblju hrvatskih branitelja, održan posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera, dragovoljca Domovinskog rata i simbola nesebične ljubavi prema Hrvatskoj.

Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, zajedno s velikim brojem Sinjana, odao je počast ovom velikom čovjeku koji je svoj život položio za hrvatsku slobodu.

„Zajedno s autobusom punim Sinjana, stigli smo u Vukovar kako bismo rekli hvala. Hvala za hrabrost, za žrtvu, za ljubav prema Hrvatskoj. Jean-Michel je simbol onoga što znači biti čovjek, stati uz slabijeg, stati uz istinu, stati uz narod koji se bori za slobodu. Njegova žrtva obvezuje sve nas. Dok god živimo, dok god postoji Hrvatska, ime Jean-Michela Nicoliera mora biti izgovarano s poštovanjem i zahvalnošću“, poručio je sinjski gradonačelnik iz Vukovara.