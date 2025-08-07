Gradonačelnik Miro Bulj uime građana zahvalio Ivanu - Iki Klariću

Gradonačelnik Grada Sinja danas je posjetio gospodina Ivana – Iku Klarića, čovjeka koji je svojim nesebičnim činom utjelovio ono najbolje što Sinj predstavlja: grad srdačnih ljudi, velikog srca i neizmjerne gostoljubivosti.

Tijekom koncerta Marka Perkovića Thompsona, „dida Iko“, kako su ga mediji prozvali, vođen isključivo dobrotom i brigom za ljude, otvorio je svoju obiteljsku ledinu kako bi pomogao stotinama posjetitelja koji nisu imali gdje parkirati. Bez ikakve naknade i bez ikakvih očekivanja, omogućio je da više od 400 vozila pronađe sigurno mjesto uz njegov vinograd – u samom srcu Sinja.

Odbijao je novac, piće i hranu, govoreći:

„Neću ništa, imam ja svog vina.“

Na riječi zahvale odgovarao je jednostavno i iskreno:

„Ne radim ja za Thompsona, nego za narod.“

U tom trenutku, gospodin Iko nije bio samo domaćin, bio je simbol Sinja. Pokazao je kako Sinjani dočekuju goste: otvorena srca, raširenih ruku, s osmijehom i spremnošću da pomognu. Njegov čin nije bio iznimka, već primjer onoga što naš grad svakodnevno živi – zajedništvo, solidarnost i ljubav prema čovjeku.

Gradonačelnik Miro Bulj uručio je gospodinu Ivanu – Iki Klariću zahvalnicu Grada Sinja, koja započinje stihovima iz pjesme „Moj dida i ja“ Marka Perkovića Thompsona:

„Poštenim putem ići

Bit će teško, znaj

Al’ samo ćeš tako stići

Gdje je vječni sjaj.“

Zahvalnica je dodijeljena za nesebičnu pomoć posjetiteljima grada tijekom koncerta, kada je bez naknade ustupio vlastito zemljište za parkiranje više od 400 automobila.

Gospodin Iko pokazao je ono što Sinjani žive stoljećima gostoljubivost prema svakom putniku i posjetitelju, duboko ukorijenjenu u identitet našega grada. Njegov čin nije bio samo praktična pomoć, već nastavak tradicije po kojoj su Sinjani prepoznatljivi: otvoreno srce, srdačnost i poštovanje prema svakom čovjeku.

Gradonačelnik Bulj zahvalio se na ovom dirljivom i velikom djelu riječima:

„Hvala Vam što ste pokazali kako izgleda istinska sinjska gostoljubivost.

Hvala Vam što ste primjer svima nama.

U ime svih građana – hvala Vam, dida Iko.“