Gradonačelnik Krka o turističkoj sezoni: "Sve skupa je mirnije, sramežljivije, tiše..."

Gradonačelnik Krka, Darijo Vasilić za N1 komentirao je konkretne brojke na godišnjoj razini te je istaknuo ulogu strane radne snage.

"Bez uvozne radne snage, stranih radnika, ne bi bilo moguće odraditi turističku sezonu. Grad Krk ostvaruje godišnje milijun i pol noćenja, cijeli otok pet do šest milijuna, to su brojke koje su na razini šest posto prometa na razini Republike Hrvatske", kazao je.

"To se u današnje vrijeme ne može odraditi bez stranih radnika. Nekada su to bili radnici iz bivše Jugoslavije, a danas naravno ima Filipinaca, Indijaca i ljudi iz cijelog svijeta", dodao je Vasilić.

"Strani radnici dolaze sezonski, iako ima tvrtki koja ih zapošljava na dulje razdoblje."

"Turistički podaci su dobri. Imamo lagani rast broja dolazaka i noćenja u odnosu na prošlu godinu. Prvih šest mjeseci bili smo u plusu i očekujemo da se taj lagani plus nastavi do kraja turističke sezone iako dijelim osjećaj sa sugrađanima da to nije onakva turistička sezona na kakvu smo navikli.

"Sve skupa je mirnije, sramežljivije, tiše, nema ni tolikih gužvi. Kao da ti statistički podaci nisu u skladu s osjećajem koji svakodnevno na cesti doživljavamo. Možda je to zbog manje potrošnje, to je sigurno vezano uz cijene. One su konkurentne, ali u odnosu na neke druge mediteranske zemlje to je opterećenje za turista. Dakle, osjećaj je kao da ima manje ljudi, a podaci pokazuju da ih je jednako ili više", kazao je gradonačelnik Krka.