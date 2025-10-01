Gradonačelnik Kaštela o gužvama na Širini: "Tražio sam od Šute hitno rješenje"

Ogromnih prometnih gužvi koje su se još više intenzivirale zadnja dva dana iz svih pravaca, posebno iz Kaštela prema Splitu svjestan je i gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović koji je od splitskog gradonačelnika Šute tražio hitno rješenje problema.

Vrhunac gužvi bio je jutros kada je na teren izašla policija regulirati promet. Gradonačelnik Ivanović kazao je kako pozdravlja privremenu pomoć prometne policije, ali kako je nužno otkloniti probleme i pronaći trajno rješenje.

- Po pitanju prometnog kolapsa na Širini koji već nekoliko dana stvara velike gužve od Kaštela prema Splitu, razgovarao sam s gradonačelnikom Splita, Tomislavom Šutom i apelirao na hitno rješenje. Gradonačelnik Šuta obećao je poduzeti mjere kako bi se protočnost prometa normalizirala i građanima olakšala svakodnevica. Pozdravljam i privremenu pomoć prometne policije, no vjerujem da je nužno otkloniti probleme i pronaći trajno rješenje - kazao je Ivanović za Portal Grada Kaštela.

Razlog ovako velikih gužvi, smatra se, leži u implementaciji novog ITS sustava semafora, a jesu li oni zaista krivi za gužve i kada će se konačno doći do normalizacije prometa ostaje nam za vidjeti.