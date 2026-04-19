Gradonačelnik Hvara Šime Ravlić demantirao napise o plaći: "Ne primam plaću, već naknadu koju u cijelosti doniram"

Gradonačelnik Grada Hvara Šime Ravlić oglasio se nakon, kako navodi, netočnih i nepotpunih informacija koje su se pojavile u javnosti nakon objave članka u pojedinim medijima. U svom očitovanju poručio je da su pojedini navodi interpretirani na način koji može dovesti građane u zabludu.

Tvrdi da ne prima plaću za dužnost gradonačelnika

Ravlić se posebno osvrnuo na navod da ostvaruje mjesečnu plaću u iznosu od 1.000 eura. Ističe kako nije riječ o plaći, nego o naknadi koju prima za obnašanje dužnosti gradonačelnika Grada Hvara.

Prema njegovim riječima, iznos od 1.000 eura mjesečno ne zadržava za sebe, nego ga u cijelosti, putem trajnog naloga, redovito uplaćuje na račun Udruge Perla. Time, tvrdi, osobno ne ostvaruje nikakvu financijsku korist po toj osnovi.

Poziv na odgovorno i profesionalno izvještavanje

Gradonačelnik Hvara upozorio je i na posljedice nepotpuno prenesenih informacija, naglasivši da takve interpretacije mogu dovesti do pogrešnih zaključaka u javnosti.

U svom demantiju pozvao je medije na odgovorno i profesionalno izvještavanje, uz provjeru svih relevantnih činjenica prije objave. Na kraju očitovanja Ravlić je poručio kako ostaje na raspolaganju za sve upite te da će, kao i dosad, transparentno informirati javnost.