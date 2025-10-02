Gradonačelnik Hvara se "potukao" sa svjetskim prvakom u judu. Nije se dobro proveo...

Svečano je danas bilo u Hvaru u povijesnom Arsenalu. Naime, otvoren je drugi po redu Europski judo kup za veterane koji će se održati 4. listopada u Jelsi. Stotinu natjecatelja iz 18 zemalja, dvostruko više nego lani, borit će se na tatamiju sportske dvorane Pelinje.

Gradonačelnik Hvara Šime Ravlić otvorio je natjecanje, podijelila su se priznanja reprezentacijama koje osam godina dolaze na otok Hvar promovirajući judo sport. I trofejna judašica Barbara Matić, dvostruka svjetska prvakinja i olimpijska pobjednica iz Pariza već drugu godinu podržava ovaj veteranski kup.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Drago mi je da sam opet na Hvaru, volim doći na ovaj otok. Tu sam kako bi dala podršku mladima koji ovdje treniraju, te naravno ovom veteranskom Kupu - rekla nam je Barbara.

Na ceremoniji otvaranja gradonačelnik Hvara Šime Ravlić i bivši svjetski prvak u judu Rade Krnjeta odmjerili su snage na tatamiju Arsenala. Rade je pobijedio iponom. Imamo snimku.