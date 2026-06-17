Gradonačelnik digao kredit za izgradnju garaže na Sućidru na 25 godina i 2,5 posto, kaže da su prethodnici trošili nenamjenski

Potpisan je jutros u Banovini ugovor koji će donijeti najmanje tri milijuna eura uštede gradskoj blagajni, spomenuo je nešto kasnije na Sućidru gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

A ugovor je na devet milijuna eura kredita od HBOR-a, novac koji ide u izgradnju Perivoja Ane Roje, dakle velike garaže te igrališta i tržnice na Sućidru!

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-Otprilike će se izgraditi 600 parkirnih mjesta, osiguran model financiranja, svi znamo koji je bio problem. Potpisan je ugovor između Hrvatske banke za obnovu i razvoj te Grada Splita, osigurali smo i dio europskih bespovratnih sredstava, a očekujemo da ćemo kroz uštedu samih kamata i otpisa glavnice dolazimo do tri milijuna eura uštede. Sama vrijednost ovog projekta je 14 milijuna eura s PDV-om.

Bila je ova tema na sjednici Gradskog vijeća, sve skupa je do sada išlo iz proračuna, iako sredstva nisu bila osigurana, u proračunu nismo imali tu stavku za financiranje same garaže, to je bio problem za tri garaže, još Ravne njive i Trstenik.

Sad je to regulirano, sad imamo namjensko trošenje novca. Ovo je prvi ovakav model financiranja javne garaže u Splitu gdje praktički dobivamo bespovratna europska sredstva što je veliko rasterećenje proračuna. Očekujemo da do siječnja 2027. godine sve bude gotovo, dakle za šest mjeseci u funkciji. - kazao je gradonačelnik, ne propustivši kritizirati bivšu vlast.

-Potpisan je ugovor za financiranje izgradnje jedne moderne gradske garaže koja će biti i malo više od toga, sadržavat će dodatne prostore kao što je tržnica, dječje igralište, sportski tereni, a na vrhu će imati i zeleni pokrov. Posebnost financiranja je što ovaj kredit uključuje, osim kreditnih sredstava HBOR-a, bespovratnih sredstva EU: ukupan iznos kredita je 9,5 milijuna eura, a od toga gotovo dva milijuna će se oduzeti na ime bespovratnih sredstava EU pa će na koncu Grad Split otplaćivati 7,5 milijuna eura na rok od 25 godina uz jednu povoljnu, fiksnu kamatnu stopu od otprilike 2,5 posto. Jedan veliki infrastrukturni kredit po ovim uvjetima je prilika koju sigurno treba iskoristiti. - naglasio je predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo.