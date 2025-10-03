Gradonačelnik Bulj: Pala Studija utjecaja na okoliš za sunčanu elektranu ‘Gala-Obrovac Sinjski’ borba se isplati

Na sjednici Savjetodavnog stručnog povjerenstva Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, održanoj u Zagrebu, Studija utjecaja na okoliš za projekt sunčane elektrane ‘Gala-Obrovac Sinjski’ nije dobila potrebnu natpolovičnu većinu glasova, čime nije usvojeno mišljenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Interese lokalne zajednice u Povjerenstvu kao član zastupao je gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, dok su kao promatrači sudjelovali Marko Cvrlje i Lora Rajić iz Udruge Biom. Gradonačelnik Bulj istaknuo je kako je na Studiju pristiglo više od 600 primjedbi građana, udruga, mjesnih odbora i stručnjaka, te naglasio:

“Više od pet sati trajala je rasprava o mišljenju o Studiji utjecaja na okoliš sunčane elektrane ‘Gala-Obrovac Sinjski’. Taj štetni projekt nije dobio dovoljan broj glasova članova Povjerenstva i, Bogu hvala, ne vidim niti jedan razlog da se gradi ta najveća sunčana elektrana u Hrvatskoj, velika kao 500 nogometnih igrališta, na površini od 250 hektara, na tako prekrasnom području. Taj projekt je štetan i financijski i ekonomski, a pogotovo ekološki i demografski, jer na tom područu stočari koji generacijama koriste taj prostor za ispašu stoke i relauizacijom tog projekta bili bi istjerani sa svojih ognjišta. Zahvaljujem svima koji su doprinijeli da ovaj projekt ne dobije zeleno svjetlo, posebno narodu koji se uključio u ovu borbu za održivi razvoj na našem području.”

Povjerenstvo broji deset članova, a za usvajanje Studije bilo je potrebno šest glasova. Na sjednici je pet članova glasalo “za”, četiri “protiv”, dok je jedan član bio odsutan, čime nije postignuta potrebna većina.

Ekološki aktivist Marko Cvrlje izrazio je zadovoljstvo ishodom:

“Ovo je pobjeda stručnih argumenata i zdravog razuma. Projektom se planiralo ukloniti vegetaciju na 252 hektara terena iznad vodocrpilišta Kosinac, u II. zoni sanitarne zaštite, gdje su na snazi stroga ograničenja poput zabrane sječe šuma i skidanja pokrovnog sloja tla jer upravo oni imaju ključnu ulogu u filtraciji vode. Zahvaljujem svim građanima, udrugama, mjesnim odborima, znanstvenicima i poljoprivrednicima koji su digli svoj glas za očuvanje prirode, kao i članovima Povjerenstva koji su to prepoznali. Vjerujem da će ministrica, u skladu s dosadašnjom praksom, potvrditi ovu odluku o neprihvaćanju Studije.

Kako bi trajno uklonili opasnost da ovaj projekt zaživi, potrebno je izbrisati sunčanu elektranu ‘Gala-Obrovac Sinjski’ iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. Uskoro se planiraju izmjene Županijskog prostornog plana, te pozivam javnost da se uključi u javna savjetovanja.”

Udruga Biom također je izrazila zadovoljstvo ishodom sjednice, ističući da je Studija bila izrađena površno, s brojnim propustima i nedosljednostima. Upozorili su na nepriznavanje strogo zaštićenih biljnih vrsta, zanemarivanje speleoloških objekata, nedostatak stručnjaka za vode u Povjerenstvu, te neobjavljene izmjene Studije koje su onemogućile javnosti da ih komentira. Smatraju da je proces pokazao ozbiljne manjkavosti u transparentnosti i uključivanju javnosti, te pozivaju na strože kriterije u budućim postupcima procjene utjecaja na okoliš.