Gradonačelnik Bulj otvorio novi vrtić u Sinju!

U Sinju je danas svečano otvoreno novo odjeljenje Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj, vrtić Ferata. Vrtić je svečano otvorio gradonačelnik Miro Bulj u nazočnosti djece i ravnateljice Mirjane Pavić, a molitvu i blagoslov prostorija predvodio je fra Marinko Vukman, gvardijan i upravitelj sinjskog Svetišta.

Prostor u kojem se nalazi dječji vrtić Ferata kompletno je preuredio i opremio Grad Sinj u samo dva mjeseca.

Riječ je o devetoj jedinici gradskog vrtića Bili cvitak koji ima 43 odgojne skupine i sve skupa 911 djece. U preuređenje i opremanje ovoga prostora Grad Sinj je uložio oko 100 tisuća eura.

Vrtić se nalazi u Tripalovom voćnjaku, a za 60-ak djece su otvorene dvije vrtićke i jedna jaslična skupina u 10 satnom boravku. Vrtić ima 290 kvadrata unutarnjeg prostora, u okviru kojeg je i kuhinja te više od 800 kvadrata igrališnog prostora koji će uskoro biti u potpunosti opremljen spravama za igru djece.

Gradonačelnik Miro Bulj naglasio je kako je riječ o trećem vrtiću u njegovom mandatu te najavio kako neće stati sve dok se i posljednje dijete jasličke dobi ne upiše u vrtić:

"Za vrtić u Glavicama je raspisana javna nabava, očekujemo odabir izvođača i početak gradnje. Taj bi vrtić trebao biti gotov do početka iduće pedagoške godine. Za EU sredstva kandidirali smo i vrtić u Karakašici. Oba vrtića imat će i jaslične i vrtićke skupine, tako da će se njihovim otvaranjem riješiti problem upisa djece u vrtiće. Osim toga, mi već tražimo rješenje za otvaranje još jednog odjeljenja i to za djecu jasličke dobi, kako bi do kraja ove godine mogli upisati jedan dio djece s liste čekanja, gdje ih je sada 150", kazao je gradonačelnik Miro Bulj.

Mirjana Pavić, ravnateljica sinjskog vrtića istaknula je kako novi vrtić Ferata ima 6 odgojiteljica, a zaposlene su i dvije spremačice:

"Prijašnjih godina se posao u vrtiću u Sinju čekao 10 do 15 godina, a sada imamo sreću da se odgajatelji zaposle čim diplomiraju, doslovno s fakulteta na posao, bilo kao zamjena na određeno vrijeme, bilo kao pripravnice. Iako uvijek može bolje iznimno smo zadovoljni što smo uspjeli upisati svu djecu od 3 godine pa nadalje, a intenzivno s gradonačelnikom tragamo za rješenjem da upišemo svu djecu jaslične dobi", kazala je ravnateljica.

Uskoro će se vanjski prostor opremiti i suvremenim igralima koji će oplemeniti prostor vrtića i omogućiti djeci cjeloviti razvoj.