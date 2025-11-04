Gradonačelnik Bulj odao počast Andriji Alčiću i Ivanu Poljaku – Sokolu

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta danas su položili vijence i zapalili svijeće ispred spomenika na Športskom centru Andrija Alčić i Ivan Poljak – Sokol, odajući počast poginulim herojima Domovinskog rata, Andriji Alčiću i Ivanu Poljaku Sokolu.

Na današnji dan prije 34 godine, u herojskoj obrani Vukovara, život je izgubio Andrija Alčić, dok je Ivica Poljak Sokol, legendarni zapovjednik Sajmišta, poginuo dva dana poslije, 6. studenoga 1991. godine.

„Pred nama je vrijeme kada se s posebnim pijetetom prisjećamo herojske obrane grada Vukovara od velikosrpske agresije, u čiju su obranu svoj život utkali i naši sugrađani, Sinjani, heroji Vukovara, Andrija Alčić i Ivica Poljak Sokol. Njihove žrtve, kao i žrtve svih hrvatskih branitelja koji su svoje živote utkali u temelje slobodne i neovisne Republike Hrvatske, narod Sinja i cetinskog kraja nikada neće zaboraviti“, poručio je gradonačelnik Bulj.