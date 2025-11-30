Gradonačelnik Bulj na obilježavanju VRA Zima ’94: "Ova akcija bila je put prema slobodi, vrata konačne pobjede"

Na Vrdovu je danas svečano obilježena 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Hrvatske vojske Zima ’94, jedne od ključnih akcija u Domovinskom ratu. Obilježavanje je organizirala Udruga hrvatskih branitelja „Veterani 126. brigade Sinj“, uz sudjelovanje pripadnika postrojbi HV-a i HVO-a, braniteljskih udruga, obitelji poginulih te brojnih uzvanika.

Program je započeo okupljanjem kod Planinarskog doma „Sveti Jakov“, nakon čega su položeni vijenci i upaljene svijeće. Uslijedila je državna himna, minuta šutnje za sve poginule i umrle hrvatske branitelje, molitva i odrješenje, te obraćanja uzvanika.

Među sudionicima bio je gradonačelnik Sinja Miro Bulj, koji je i sam sudjelovao u ovoj operaciji kao pripadnik IV. gardijske brigade:

„Operacija Zima ’94 bila je vrata slobode, preko svete planine Dinare do Knina. Ona je otvorila put konačnoj pobjedi, oslobođenju Knina i cijele Hrvatske. Ovo je jedan od najsvetijih dana Domovinskog rata, dan kada je hrabrost hrvatskog vojnika i ispisala povijest slobode.“

U ime Grada Sinja vijenac su položili gradonačelnik Miro Bulj i veteran IV. gardijske brigade Ivica Ćović odajući, na taj način, počast svim poginulim hrvatskim braniteljima.

Podsjetimo, Operacija Zima ’94 odvijala se od 29. studenoga do 24. prosinca 1994. na području Livanjskog polja i planine Dinare, u ekstremnim zimskim uvjetima. Cilj je bio spriječiti pad Bihaćke enklave i povezivanje srpskih snaga, čime bi Hrvatska i BiH bile dovedene u bezizlaznu situaciju.

Rezultat akcije bio je oslobađanje oko 200 km² prostora, slom srpske obrane na Dinari, osiguranje kontrole nad Livanjskim poljem i stvaranje preduvjeta za operaciju Oluja. U akciji su sudjelovale gardijske brigade HV-a (4., i 7.), 126. brigada HV-a, 114. brigada HV-a, HVO postrojbe, specijalne jedinice MUP-a HR HB, HRZ i PZO.

Poginulo je 29 hrvatskih vojnika, 19 je teško ranjeno, 39 lakše, a 3 su nestala. Povijesni značaj operacije Zima ’94 ogleda se u činjenici da je bila ključna predradnja za Oluju i spriječila tragediju sličnu Srebrenici u Bihaću.