Gradonačelnik Banje Luke priveden na hrvatskoj granici? Oglasio se usred noći

Iz pokreta Sigurna Srpska priopćili su da je njihov predsjednik i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković priveden na hrvatskom graničnom prijelazu nakon višesatnog zadržavanja. Navode kako je, vraćajući se iz Budimpešte, odbio daljnje zadržavanje, pretragu i oduzimanje osobnih stvari.

O svemu se oglasio na Facebooku nešto iza ponoći.

"Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi. Gotovo je izvjesno da će me hrvatska granična policija cijelu noć zadržati na graničnom prijelazu. I neka!

Svoje dostojanstvo ne dam, a poštovanje sam pokazao prema svima. Ovo nije prvi put, nego četrnaesti. Isto su učinili i kada sam putovao za Budimpeštu, zadržan sam, pretresan, a na službenog psa čekao sam sat vremena da dođe i njuška po mojim osobnim stvarima.

I tako već puna dva mjeseca. Ovo nije pitanje mene kao čovjeka i gradonačelnika. Ovo je pitanje odnosa prema Srbima. U ovoj borbi ostajem miran, dostojanstven i ispravan. A istina će uvijek naći svoj put", poručio je Stanivuković.

Problemi na granici traju od kraja siječnja, kada je Stanivuković sudjelovao na Svetosavskoj akademiji u Gračacu. U govoru je spominjao i veličao Republiku Srpsku Krajinu, paradržavnu tvorevinu koja je tijekom rata od 1991. do 1995. djelovala na dijelu teritorija Hrvatske.

Tom je prilikom istaknuo kako se u Banjoj Luci "ne zaboravljaju Republika Srpska Krajina i Oluja", naglašavajući stradanja srpskog stanovništva te te prostore nazivajući "našim zemljama".

Rekao je i: "Da znaju da ova zemlja pripada nama. I ne želimo nikome ništa oteti, ali ne želimo da nitko drugi uzima naše ognjište."

Takve izjave izazvale su reakcije u Hrvatskoj, gdje su ocijenjene kao provokativne, a dio javnosti ih smatra i suprotnima ustavnom poretku.

Na Stanivukovićeve istupe reagiralo je i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, poručivši kako se od svih gostiju očekuje poštovanje suvereniteta Republike Hrvatske.