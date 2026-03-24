Gradonačelnik Banja Luke kukao: "Kriv sam što sam pravoslavac". Odgovorio mu RTL-ov reporter: "I ja sam pa nemam problema..."

Slučaj gradonačelnika Banje Lukeprerastao je iz rutinskog policijskog postupanja na granici u politički osjetljivo pitanje koje je izazvalo reakcije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Stanivuković je u ponedjeljak navečer zaustavljen na graničnom prijelazu Stara Gradiška, gdje je priveden nakon što je, prema navodima policije, odbio pregled osobne prtljage, što se smatra prekršajem. Nakon nekoliko sati pušten je na slobodu.

On tvrdi da je riječ o neprimjerenom postupanju i kontinuiranom pritisku, dok nadležne službe ističu kako je riječ o standardnoj proceduri koja vrijedi za sve putnike.

Cijeli slučaj dodatno su aktualizirale i njegove ranije izjave tijekom boravka u Hrvatskoj, koje su izazvale podijeljene reakcije u javnosti. RTL-ov reporter Boris Mišević oglasio se na društvenim mrežama, kritizirajući Stanivukovićeve istupe i poručivši da, prema njegovu mišljenju, postupanje na granici nije povezano s nacionalnošću, već s njegovim ranijim izjavama i odnosom prema Hrvatskoj.

Stanivuković je, podsjetimo, nedavno sudjelovao na Svetosavskoj akademiji u Gračacu, gdje je govorio o Republici Srpskoj Krajini i operaciji Oluja, pritom naglašavajući stradanja srpskog stanovništva te pojedine dijelove Hrvatske nazivajući “našima”.

Takve izjave izazvale su oštre reakcije jer se odnose na nekadašnju paradržavnu tvorevinu na teritoriju Republike Hrvatske. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova tada je poručilo kako se od svih gostiju očekuje poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Hrvatske.