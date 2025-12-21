Gradonačelnica Supetra pod prijetnjama: policija istražuje slučaj

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković oglasila se na Facebooku nakon što je u tom gradu uklonjen mural HOS-a, postavljen bez potrebne dozvole nadležnih gradskih službi.

U međuvremenu je splitska policija zaprimila kaznenu prijavu zbog prijetnji upućenih saborskoj zastupnici SDP i supetarskoj gradonačelnici, nakon čega je pokrenuto kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja identiteta osoba koje stoje iza prijetnji.

Kako se neslužbeno doznaje, podnesene su ukupno tri kaznene prijave, a prijetnje nisu bile usmjerene isključivo prema gradonačelnici, već i prema članovima njezine obitelji, među kojima se posebno spominje otac, hrvatski branitelj.