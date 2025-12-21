Gradonačelnica Supetra nakon uklanjanja HOS-ovog murala: "Obitelj mi je izložena napadima, pogotovo moj otac koji je branitelj"

Gradonalenica Supetra Ivana Marković oglasila se na Facebooku nakon što je u Supetru uklonila HOS-ov mural za koji grad nije bio izdao dozvolu.

"Nakon nedavnih događaja u našem gradu i pokušaja smirivanja strasti, osjećam potrebu obratiti se javnosti te jasno iznijeti svoj stav i razmišljanja. Izabrana sam za gradonačelnicu Grada Supetra demokratskim putem i prisegnula sam da ću grad voditi u skladu sa zakonima i propisima RH. To je moja obveza i odgovornost i od toga neću odstupiti. U konačnici, upravo se dužnosnike diljem zemlje s pravom proziva kada rade suprotno tome. Kritiku prihvaćam jer je ona sastavni dio javnog djelovanja, ali isto tako očekujem da se nezadovoljstvo izražava kroz dijalog, argumente te zakonite i demokratske metode.

Proteklih dana provodio se nalog o uklanjanju u skladu s Odlukom o komunalnom redu, koja jasno zabranjuje ispisivanje grafita, poruka i lijepljenje plakata na objektima u općoj uporabi. Riječ je o odluci koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Supetra i koja se primjenjuje jednako u svim slučajevima, bilo da je riječ o javnom, općem ili pomorskom dobru. Statutom Grada Supetra jasno je definirano da upravljam poslovima lokalnog značaja, uključujući uređenje naselja, prostorno i urbanističko planiranje te komunalno gospodarstvo, temeljem izbornog legitimiteta. Odluke se donose kroz propisane procedure i javna savjetovanja, u suradnji s odborima, nadležnim i savjetodavnim tijelima.

Svatko tko želi koristiti javne površine ili obavljati djelatnosti u javnom prostoru od prodaje suvenira do postavljanja natpisa mora poštovati ista pravila. Nije prihvatljivo da netko mimo zakona postavlja natpise i grafite, a zatim to koristi kao osnovu da me proglašava neprijateljem Hrvatske. Takve metode više ne prolaze. Posebno je teško gledati da je moja obitelj izložena grubim i uvredljivim napadima, osobito moj otac, hrvatski branitelj koji je među prvima stao u obranu našeg otoka i cijeli život posvetio izgradnji zajednice u svom gradu, u kojem je poštovan i voljen. To ostaje na savjesti onih koji svoje frustracije iznose na najgori mogući način. U konačnici, s tim najteže žive upravo oni sami.

Ono čemu smo proteklih dana svjedočili okupljanja s prekrivenim licima i ponašanje koje je uznemiravalo građane nije prihvatljivo. Nije prihvatljivo ni to da svatko samoinicijativno odlučuje što je dopušteno, a što nije. Takvi postupci stvaraju nemir i strah u zajednici te ne doprinose izgradnji ni našeg grada ni države. Hrvatska ima svoja pravila, zakone i procedure. Prosvjedi i javne rasprave legitimni su i dobrodošli u demokratskom društvu, ali ako netko misli da se država može voditi prijetnjama, maskama i crnilom, tada je izabrao pogrešan put. Došli smo do točke u kojoj se više ne pitamo kamo idemo, nego koliko još možemo padati ako ovakvo ponašanje normaliziramo.

Volim svoju domovinu, poštujem zakone i uredno ispunjavam svoje obveze i kao građanka i kao političarka. No očito je da to danas nekima nije dovoljno. U demokratskom društvu imam pravo iznijeti svoje mišljenje i stav. Za razliku od mase u crnom, stojim imenom i prezimenom, i to kao žena i neću dopustiti da mi itko nameće šutnju. Neću okretati glavu, svojim radom i zalaganjem nastavit ću biti pokretač pozitivnih promjena u društvu.

Voljeti državu znači graditi, a ne razdvajati. Znači poštovati pravila, sudjelovati u zajednici, volontirati i pokretati projekte na korist svih. Eto, fali nam volontera u civilnoj zaštiti pa pozivam sve da tako demonstriraju domoljublje . Svako ponašanje koje izaziva strah, potiče razdor ili služi kao alibi za protupravne radnje ne smije se tolerirati. Zapitajmo se: kako bismo reagirali kada bi netko nasred Rive postavio štand i prodavao bez dozvola, pravdajući to parolom ili zastavom? Bi li to bilo prihvatljivo? Pravila vrijede za sve ili ne vrijede ni za koga.

Na kraju, želim zahvaliti svim dobrim ljudima na ogromnoj podršci i brojnim porukama ohrabrenja. Komunalnim službama i policiji na vrhunskoj profesionalnosti. Želim se ispričati svima u gradu radi ovih neugodnosti i žao mi je što su se ovakve scene desavale u našem malom gradu.

Dragi ljudi, nemojte se bojati. Na svima nama je odgovornost da gradimo bolje društvo, društvo tolerancije, nade, slobodnog razmišljanja, slobode i demokracije.

Jer tko će, ako nećemo mi?", napisala je.