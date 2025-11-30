Gradonačelnica Rijeke: "Ne idem na skupove s maskama i zastavama propale države"

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić oglasila se priopćenjem nakon današnjeg marša Ujedinjeni protiv fašizma, poručivši da na prosvjed nije otišla te objasnila zašto.

"Zašto ja, kao gradonačelnica Rijeke, nisam otišla na marš Ujedinjeni protiv fašizma?" započela je Rinčić.

"Ne želim se svrstavati ni uz petokraku ni ZDS"

"Odavno antifašizam nije ono što sugerira njegovo ime: pa ipak, ne znam nikoga iz kruga ljudi oko mene, a da nije 'antifašist'. Za sve zrele ljude, 'antifašizam' je danas skup vrijednosti koji podrazumijeva slobodu govora, mišljenja i odabira, suprotstavljanje svim ekstremizmima, vjernost svim pozitivnim elementima tradicije. Istovremeno, za neke druge, antifašizam je veličanje kulta Josipa Broza Tita, žalovanje za Jugoslavijom i borba protiv svih vrijednosti povezanih s nacijom i sa Hrvatskom", navodi Rinčić.

"Nakon svibnja 2025. dobila sam mandat većine Riječana koji su izašli na izbore – dobila sam mandat mijenjati Rijeku. To namjeravam i učiniti. To ukratko znači – ne želim se svrstavati uz petokraku, kao što se ne želim svrstavati niti uz pozdrav 'Za dom spremni'. Želim poštovati sve što je vrijedno iz vremena kada su naši stari, a zatim i naši branitelji ginuli u vjeri da će nama stvoriti nešto bolje", stoji u priopćenju gradonačelnice.

"Skupove s maskama, kapuljačama i ikonografijom mržnje - ne namjeravam pohoditi"

"Skupove, marševe, demonstracije s maskama i kapuljačama te koncerte s ikonografijom mržnje ili, pak, sa zastavama propale države i petokrakama, ne namjeravam pohoditi. Svi bismo se trebali zamisliti nad starom istinom da nad podjelama u društvu uvijek profitiraju neki treći", poručila je.

"Razočarana sam scenama kakvima smo svjedočili

"Na kraju, vrlo važno – najoštrije osuđujem svaki oblik nasilja i izražavam razočaranje što smo takvim scenama danas svjedočili u našoj Rijeci. Nasilje samo rađa novo nasilje i ono je uvijek problem, a nikada rješenje", navela je, očito se referirajući na skupinu maskiranih mladića koji su bacali petarde na sudionike antifašističkog marša.

"Rijeka, kao grad s bogatom tradicijom, pa i antifašističkom, uvijek će biti u prvim redovima borbe protiv svakog oblika mržnje i nasilja. Pozivam sve naše sugrađane da ostanu angažirani, dižu svoj glas protiv nepravde, ali da istovremeno budemo oprezni u našim postupcima i riječima", stoji u priopćenju.

"Prava borba za slobodu i ljudska prava uvijek treba biti utemeljena na dijalogu i zajedništvu, a nikako na zatiranju prava drugoga da iskaže svoje mišljenje, ma koliko se s njim možda ne slagali", poručila je Rinčić.