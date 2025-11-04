Građevinski inspektori ispred Hvara: Kreće rušenje 37 ilegalnih objekata na Paklenjacima, redom svjetski poznatih restorana!

Iduće ljeto izvanpansionska ponuda, kako se to stručno kaže, u Gradu Hvaru bit će značajno slabija nego proteklih sezona: krenulo je naime rušenje bespravnih objekata na Paklenjacima!

Točno njih 37, kako su nam kazali odgovorni iz Državnog inspektorata...

"Građevinska inspekcija Državnog inspektorata danas je na predmetnoj lokaciji započela s uklanjanjem 37 bespravno sagrađenih objekata putem treće osobe na trošak investitora.

Provedenim inspekcijskim očevidom i nadzorom građevinske inspekcije utvrđeno je da su investitori izveli građevinske radove protivno Zakonu o gradnji te je slijedom navedenoga doneseno rješenje o uklanjanju 37 bespravno sagrađenih objekata ugostiteljske i gospodarske namjene. Ugovorena vrijednost radova je 373.777,42 eura."

Toliko, naime, vrijede radovi na rušenju tih objekata, što je posao koji je na natječaju legitimno dobila građevinska tvrtka.

Inspektori stigli s policijom

Kako pak neslužbeno doznajemo, građevinski inspektori stigli su jučer na Paklenjake i izvidjeli situaciju, a jutros su došli s pojačanim brojem inspektora, ali i policije...

Vlasnici ilegalnih objekata nisu zadovoljni činjenicom da im inspektori do sada nisu uručili nikakva pismena, nikakva rješenja, već se pozivaju samo na članak zakona.

A oni su svi redom, netko prije, netko malo kasnije, već krenuli u uklanjanje svojih objekata...

„Svi smo krenuli s uklanjanjem objekata čim je završila sezona. No, kad su stigli inspektori, zabranili su nam da mi dalje radimo. Označili su objekte, mi smo prestali s radom, a koliko sam upućen, navodno je ta firma koja je dobila posao uklanjanja krenula na jednom objektu... Mi samo imamo uzeti još neke privatne stvari, sve su preuzeli oni“, kaže nam Mate Jeličić, vlasnik restorana Bacchus, koji je uz Meneghellove objekte te Laganini od Novaka na popisu za uklanjanje na svetom Klementu, najvećem otoku Paklenjaka.

„Za rušenje smo doznali preko televizije“

Vrte glavama naši sugovornici, pomalo zbunjeni, kako o svemu nisu dobili ni slova obavijesti, nego su za dolazak građevinskih inspektora doznali preko – televizije!

„Na vijestima je bilo da će nakon Paga doći na Paklenjake, tako smo i mi doznali za njihove planove, kao i sav ostali svit. Ali da nas nisu niti nazvali, a mi već neko vrijeme radimo na uklanjanju... Netko stoji iza svega“, sumnjičavi su naši sugovornici, posebno podižu obrve na prošlogodišnji sukob vlasnika restorana Gariful i Carpe Diem Bars, zbog kojeg je u proljeće u gradskom parlamentu donesena odluka o limitiranju buke na 65 decibela...