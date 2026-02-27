Građanska inicijativa Split: Small Mall je trebao biti gotov danas – gdje je zapelo?

Građanska inicijativa Split oglasila se povodom datuma koji je, prema ranijim najavama, trebao označiti završetak izgradnje Small Malla.

Naime, 27. veljače 2026. godine projekt je, prema dostupnim rokovima, trebao biti priveden kraju. Umjesto toga, gradilište je i dalje otvoreno, a iz inicijative javno postavljaju pitanje – gdje je zapelo?

Podsjećaju kako se već gotovo deset godina kontinuirano i službeno dopisuju s različitim upravama Grada Splita, propitujući zakonitost projekata, izdanih dozvola i cjelokupne procedure vezane uz izgradnju Small Malla. Tvrde kako su na nepravilnosti i nejasnoće upozoravali argumentirano i ustrajno, no konkretni odgovori i raspleti, smatraju, izostaju.

U objavi se osvrću i na svojevrsni apsurd situacije, navodeći kako danas čak i umjetna inteligencija u svega nekoliko minuta može “opisati i prikazati investitorsko-graditeljsku papazjaniju”, dok se stvarni administrativni i izvedbeni problemi razvlače godinama.