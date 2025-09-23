Građani Splita u panici, masovno dojavljivali sirene na ulicama: Vatrogasci pohitali put Vidilice, a uskoro se saznao razlog intervencije

U utorak navečer građane Splita uznemirile su neprekidne vatrogasne sirene koje su odjekivale gradom, izazivajući zabrinutost među prolaznicima i stanovnicima.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog centra, zaprimljena je dojava o dimu u Reića ulici, zbog čega su odmah na teren upućena tri vatrogasna vozila, a u intervenciju, sudeći po fotografijama koje posjedujemo, uključena je i ekipa Hitne medicinske pomoći.

Vatrogasci i medicinsko osoblje stigli su brzo, 'probijali su se' i Nazorovim prilazom do lokacije, gdje se prema dojavi nalazio mogući požar stana. Građani su u tom trenutku s nevjericom pratili dolazak vozila, zabrinuti za sigurnost stanara i eventualnu štetu.

Na sreću, situacija se ubrzo pokazala manje ozbiljnom nego što je prvotno izgledalo.

Uzrok dimne dojave bio je zagoren lonac ostavljen na štednjaku, bez daljnjih posljedica za stan ili stanare.