Građani nezadovoljni izvedbom radova kod bivšeg Koteksa: "Radovi su odrađeni u maniri likova iz crtića A je to!"

Nakon nedavnih radova na novouređenom dijelu ispred hostela En Route, u sklopu bivšeg Koteksa, građani su izrazili nezadovoljstvo izvedbom.

Kako navode, već nakon malo kiše pokazale su se brojne nepravilnosti i manjkavosti u kvaliteti izvedenih radova.

"Radovi su odrađeni u maniri likova iz crtića A je to! – odvod koji samo lijepo izgleda, ali ne funkcionira", poručuju građani, dodajući kako je 'stručnost' izvođača i podizvođača više nego upitna.

Pojedini građani pitaju se postoji li uopće nadzorni inženjer koji nadgleda projekt, budući da sustav odvodnje, prema njihovim riječima, ne obavlja svoju osnovnu funkciju.