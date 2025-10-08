Građani negoduju zbog odlaska trajekta 'Hvar'. Jadrolinija umiruje

Načelnica Jelse Marija Marjan vrlo se odlučno suprostavila ideji da njezin Hvar, tj. Stari Grad sa Splitom idućih 60 dana povezuju trajekti "Mljet" i "Faros".

Načelnicu je zabrinula mogućnost da trajekt "Zadar" idućih dva mjeseca neće povezivati Split i Stari Grad te da njegovo mjesto zauzimaju trajekti "Mljet" i "Faros". Prvo je, kaže, Jadroliniji pisala protestni dopis na koji odgovar nikad nije dobila, da bi od Agencije za obalni i linijski promet jučer primila informaciju koja ju je dodatno zgrozila.

- Jučer sam dobila informaciju od Agencije za linijski promet da će sljedećih 60 dana na liniji Split-Starigrad ploviti neadekvatni trajekti "Mljet" i "Faros" koji znaju ploviti više od 2 sata, što je neprihvatljivo za nas otočane - napisala je Marjan i pozvala sve ostale hvarske općine na ujedinjenje u borbi za adekvatan trajekt, tj. trajekt "Zadar".

Jadrolinija umiruje: "Sve je zbog remonta, no ako bude potrebno vraćamo i 'Zadar'"

Morski.hr je kontaktirao Jadroliniju kako bismo provjerili o čemu se ovdje radi, odlazi li zbilja "Zadar", na koliko dugo i tko će ga tijekom tog perioda zamijeniti. Saznali smo kako "Zadar" stvarno privremeno odlazi, ali i kako ga ne mijenjaju "Faros" i "Mljet" već "Faros" i "Tin Ujević". Evo što stoji u dopisu Jadrolinije:

" Sukladno vašem upitu vezano za rotaciju brodova na splitskom plovnom području, ističemo kako je do promjena u rasporedu brodova došlo zbog početka remontnog razdoblja. Naime, zbog odlaska broda Oliver na obvezni redoviti godišnji remont, čije je trajanje procijenjeno na 60 dana, dolazi do sljedećih promjena:

Trajekt Zadar preusmjeren je s linije Split – Stari Grad na liniju Split – Vela Luka – Ubli.

Liniju Split – Stari Grad preuzimaju trajekti Faros i Tin Ujević.

Od 9. studenog linijama na splitskom plovnom području pridružit će se i trajekt Marko Polo, nakon čega će biti moguć povratak trajekta Zadar na liniju prema Starom Gradu.

Stručne službe Jadrolinije redovito će pratiti potrebe prometa tijekom vikenda te, prema mogućnostima, dodatno osigurati trajekt Zadar na linijama prema Starom Gradu. Remonti brodova nužni su kako bi sljedeća sezona plovidbe prošla bez poteškoća, a navedeni je privremeni raspored brodova kreiran s posebnom pažnjom prema potrebama putnika i kapacitetima prijevoza, a uzimajući u obzir trenutno raspoložive brodove" - potvrdili su iz Jadrolinije.