Građani najavili prosvjed protiv trase brze ceste Dugi Rat – Omiš: "Projekt je zastario i opasan"

Povodom najavljenog javnog prosvjeda protiv gradnje promašene brze ceste Dugi Rat – Omiš sazvana je konferencija za novinare gdje su organizatori htjeli uputiti javnost na štetne posljedice planirane trase. Kako kažu, tom trasom ugrožava se sigurnost građana, devastira okoliš te je sam projekt neučinkovit iako vrijedi 100 milijuna eura. Unatoč protivljenju lokalne zajednice, struke i političkih aktera – projekt se nastavlja bez dijaloga i potrebnih izmjena. Na konferenciji su govorili predstavnici Saveza za Poljica, Udruge Volim Omiš, Građanske inicijative Spasimo ušće Cetine te nezavisni gradski i prometni stručnjaci.

-Postojeći projekt je star dvadeset godina te je zastario i manjkav, a po tom projektu nema izlaza za Omiš. Zbog toga se ''izmislio'' rotor u Komurjaku s kojim bi se dobio izlaz u Omiš ali bi se na taj način oštetio stijenski masiv. Rješenje Ive Vulića je rotor na otvorenome u čvoru Zakućac i jedan tunel. Ovdje imamo tri tunela, vijadukt te nasip. Imamo 6 strmih ulaza i izlaza iz tunela na strmim liticama. Kako ćemo zaštititi ta vozila od kamenja. Po našem rješenju imamo samo jedan tunel te kružni tok, pojasnio je organizator Ivan Barišić.

Projekt brze ceste s vijaduktima, nasipima i tunelima na strmim obroncima iznad stambenih kuća ugrozit će sigurnost ljudi, trajno devastirati okoliš i u konačnici neće riješiti prometne probleme jer je projektiran manjkavo bez pristupnog kružnog toka za sve građane Omiša.

- Prepoznali smo ovaj projekt kao projekt koji mi mogao ugroziti naše stanovništvo iz razloga što se planinski masiv nalazi 50 metara od zgrada. Izvođenjem radova, miniranjem, destabilizirat će se planinski masiv i moglo bi doći do odrona te potencijalnih štetnih slučajeva. Na sve to smo apelirali kad smo bili na sastanku u svibnju s upravom Hrvatskih cesta te su nam oni tom prilikom obećali kako će izaći na teren te napraviti izvid stanja. Do sada se to nije dogodilo. Poučeni negativnim iskustvima odrona ispod novog mosta, mi smo, doista, zabrinuti za živote naših sumještana ako taj projekt krene u izradu. Druga stvar koja nas zabrinjava je i aspekt buke, pojasnio je Tino Mrčelić, dipl. inženjer pomorskom prometa i predstavnik Mjesnog odbora Priko.

Kako kaže Mrčelić, Mjesni odbor Priko daje punu podršku članovima inicijative te pozivaju što više građana na prosvjed. Prozvali su i bivšu vlast koja nije ništa poduzela u svezi ovog problema.

Prosvjed "Demonštracijun-polomit ćete zube na Omiškoj stini" bit će u nedjelju u podne u Omišu.