Grad Split predstavlja planove za obnovu kupališnog kompleksa Bačvice

U četvrtak, 15. siječnja, s početkom u 11 sati, u Staroj gradskoj vijećnici na splitskoj Pjaci održat će se javno predstavljanje projekta rekonstrukcije kupališnog kompleksa Bačvice.

U uvodnom dijelu programa prikazat će se kratki video koji se bavi pitanjem važnosti kompleksa za Split i razlozima njegove revitalizacije, kojeg je pripremio povjesničar i autor monografije 'Povijest pisana svjetlom – Split od Prisce do Adriane', prof. Goran Borčić.

O planiranoj rekonstrukciji kupališnog kompleksa i ključnim elementima projekta potom će govoriti arhitekt Ante Kuzmanić, jedan od autora i nositelja autorskih prava na projektu, koji potpisuje zajedno s arhitektom Eugenom Širolom.

Da je rekonstrukcija kupališnog kompleksa na Bačvicama jedan od važnijih gradskih projekata u području uređenja javnih prostora posebno ističe dogradonačelnica Splita Matea Dorčić.

- Naš je cilj Bačvicama vratiti stari sjaj i jasno izraženu javnu funkciju te osigurati sadržaje koji su dostupni građanima tijekom cijele godine. Naglasak je na društvenim, kulturnim i edukativnim sadržajima, uz poštivanje arhitektonske vrijednosti prostora i njegove uloge u svakodnevnom životu grada - poručila je Dorčić i pozvala građane na javno predstavljanje.

Projekt, između ostalog, predviđa smještaj Hrvatskog pomorskog muzeja u prostorima nekada planiranog akvarija te prostore za udruge civilnog društva. Grad Split tijekom ove godine planira ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i dozvole, a početak rekonstrukcije kupališnog kompleksa Bačvice predviđen je za prvi kvartal 2027. godine.