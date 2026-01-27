Grad Split pokrenuo javno savjetovanje o najmu gradskih stanova

U okviru inicijative Prvi Kvadrat, usmjerene na rješavanje stambenog pitanja u Splitu, pokrenuto je javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada.

"Odluka kojom se uređuju uvjeti i postupci dodjele gradskih stanova obuhvaća dvije kategorije, davanje stanova u najam na temelju socioekonomskih kriterija te davanje stanova u najam prema kriterijima priuštivog stanovanja, s naglaskom na mlade. Osim toga, Odlukom se stvaraju preduvjeti za razvoj modela priuštivog otkupa.

Cilj nam je da mladi ljudi koji rade i žive u Splitu, kao i građani u težim životnim okolnostima, ostanu živjeti u svom gradu unatoč cijenama na tržištu stanovanja", poručio je gradonačelnik Tomislav Šuta.