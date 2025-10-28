Grad Split odabrao izvođača za sanaciju vjetroloma na Marjanu: Projekt vrijedan više od 70 tisuća eura s PDV-om

Grad Split donio je odluku o odabiru izvođača za projekt "Sanacija vjetroloma u Park šumi Marjan – priprema i nadzor šumarskih radova", čime se nastavlja proces obnove i zaštite jednog od najvažnijih zelenih simbola grada. Odluku je potpisao gradonačelnik Tomislav Šuta.

Odabran izvođač i vrijednost ugovora

U otvorenom postupku javne nabave zaprimljene su dvije ponude – tvrtki SALIX PLAN d.o.o. i LIPOV GAJ j.d.o.o., obje sa sjedištem u Zagrebu. Nakon detaljne analize pristiglih ponuda, Grad Split odlučio je da je ponuda tvrtke LIPOV GAJ j.d.o.o. ekonomski najpovoljnija i u potpunosti valjana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vrijednost ugovora koji će se sklopiti iznosi 57.350,00 eura bez PDV-a, odnosno 71.687,50 eura s PDV-om. Procijenjena vrijednost nabave bila je 95.000,00 eura, što znači da je konačna ponuda znatno povoljnija od planirane, čime je ostvaren značajan financijski efekt za gradski proračun.

Postupak nabave i značaj projekta

Postupak nabave proveden je kao otvoreni postupak javne nabave, a predmet uključuje pripremu i nadzor šumarskih radova na sanaciji vjetroloma koji je pogodio Park šumu Marjan. Ovaj projekt predstavlja važan korak u očuvanju zaštićenog područja koje ima iznimnu ekološku, krajobraznu i kulturnu vrijednost za Split.

Ponude su pristigle krajem rujna i početkom listopada, a nakon provjere dokumentacije i ispunjavanja svih kriterija, LIPOV GAJ j.d.o.o. službeno je rangiran kao prvorangirani ponuditelj.

Nastavak brige o Park šumi Marjan

Sanacija vjetroloma dio je šireg nastojanja Grada Splita da se Marjan obnovi i zaštiti nakon godina izazova s kojima se ovo područje suočavalo – od bolesti borova do šteta uzrokovanih vremenskim nepogodama.

Očekuje se da će provedba projekta pridonijeti stabilizaciji šumskog ekosustava, ali i povećanju sigurnosti građana i posjetitelja Park šume.