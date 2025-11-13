Grad Split: Napad na učenike je nedopustiv i pogađa cijelu zajednicu

Grad Split najoštrije osuđuje nasilni napad koji se u srijedu oko 16:30 sati dogodio u središtu Zagreba, kod zdenca Manduševac na Trgu bana Josipa Jelačića, tijekom posjeta splitskih maturanata Interliberu.

Gradonačelnik Tomislav Šuta izrazio je posebnu zabrinutost i oštro osudio napad:

„Šokirao me ničim izazvan napad na naše učenike. Djeca i mladi moraju se osjećati sigurno u svakom gradu i u svakom trenutku. U stalnom sam kontaktu s liječnicima, školama i policijom te pratimo stanje. Najvažnije je da djeca budu dobro i da svi zajedno učinimo sve da se ovo više nikada ne ponovi.“

Obje škole iz kojih dolaze napadnuti učenici odmah su postupile sukladno protokolima za postupanje u slučaju nasilja te su o događaju obavijestile policiju, roditelje i nadležne službe. Aktivirani su školski krizni timovi kako bi učenicima bila pružena sva potrebna psihološka i emocionalna podrška.

Grad Split pruža punu podršku učenicima, njihovim obiteljima i školama. Svaki čin nasilja nad djecom i mladima apsolutno je nedopustiv, a ovaj ničim izazvan napad duboko pogađa cijelu našu zajednicu. Očekujemo brzo i odlučno postupanje nadležnih službi te sankcioniranje počinitelja.