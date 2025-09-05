Grad Split najavio ulaganje u ovu škole: jednosmjenska nastava, moderna oprema i nova dvorana

Grad Split nastavlja ulagati u obrazovanje i stvaranje boljih uvjeta za učenike i nastavnike. U suradnji s Razvojnom agencijom Split – RaST d.o.o. pripremljen je projektni prijedlog „Dogradnja škole i izgradnja školske sportske dvorane OŠ Stobreč“, koji je prijavljen na otvoreni poziv Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole – Grupa 1“.

Dogradnjom škole planira se izgradnja pet novih učionica i rekonstrukcija postojeće dvije, školske knjižnice i tri kabineta te suvremene kuhinje s blagovaonicom. Projekt predviđa i hortikulturno uređenje okoliša te izgradnju parkirališta za automobile i bicikle. Poseban naglasak stavljen je na izgradnju moderne dvodijelne sportske dvorane ukupne površine 2.350,54 četvorna metra s pratećim prostorima, tribinama za 228 gledatelja i dvoranom za korektivnu gimnastiku, čime će se značajno unaprijediti uvjeti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. Projekt uključuje i potpunu energetsku obnovu postojećeg objekta te ugradnju dizala i prilagodbu svih prostora osobama s invaliditetom.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ukupna bruto površina dograđenog školskog dijela iznosit će 1.057,97 četvornih metara, dok će vrijednost cijelog projekta biti 10.874.336,49 eura. Od toga 4.330.985,21 eura čine bespovratna sredstva iz NPOO-a, a Grad Split osigurat će 6.543.351,28 eura.

Osnovnu školu Stobreč danas pohađa 310 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela. Nastava se zbog nedostatka prostora odvija u dvije smjene, a tjelesna i zdravstvena kultura provodi u improviziranom prostoru jer škola nema odgovarajuću sportsku dvoranu. Uz stalni porast broja stanovnika u istočnom dijelu Splita, dogradnja škole nužna je kako bi se osigurali jednaki i kvalitetni uvjeti obrazovanja za svu djecu.

Ovim projektom Grad Split potvrđuje strateško opredjeljenje za ulaganje u obrazovanje i školsku infrastrukturu, stvarajući temelje za prelazak na jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne škole, što će značajno unaprijediti kvalitetu nastave i život učenika u Stobreču.