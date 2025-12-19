Grad Split nagradio izvrsnost: 18 učenika i 5 studenata dobilo sportske stipendije

U Gradskoj upravi danas je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli učeničkih i studentskih sportskih stipendija za školsku, odnosno akademsku godinu 2024./2025.

Svečanosti su nazočili gradonačelnik Tomislav Šuta, njegov zamjenik Ivo Bilić, pročelnik Službe društvenih djelatnosti Mate Omazić te voditeljica Odsjeka za sport Jelena Gugić.

Gradonačelnik Tomislav Šuta tom je prigodom istaknuo kako Grad Split kontinuirano ulaže u mlade sportaše koji uspješno usklađuju sportske obveze i obrazovanje.

– Stipendije su priznanje za vaš rad, disciplinu i postignute rezultate. Grad želi poticati izvrsnost i stvarati uvjete za razvoj budućih vrhunskih sportaša i obrazovanih mladih ljudi – naglasio je gradonačelnik Šuta, dodavši kako Split ostaje grad sporta, znanja i prilika za mlade.

Pravo na stipendiju ostvarili su redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti s prebivalištem na području grada Splita, državljani Republike Hrvatske, članovi splitskih sportskih udruga te članovi nacionalnih selekcija u svojim uzrasnim kategorijama u olimpijskim sportovima, koji se školuju u Splitu ili izvan njega, a koji su ispunili uvjete Javnog natječaja Grada Splita.

Posebni kriteriji uspješnosti obuhvaćali su visoke obrazovne i sportske standarde, uključujući prosjek ocjena, ostvarene ECTS bodove te kontinuitet sportskih rezultata.

Za školsku/akademsku godinu 2024./2025. dodijeljeno je ukupno 18 stipendija učenicima u iznosu od 150 eura mjesečno te pet stipendija studentima u iznosu od 200 eura mjesečno. Stipendije se isplaćuju tijekom deset mjeseci.