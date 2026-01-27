Grad Split i RaST organiziraju Inovacijski sprint

Grad Split i Razvojna agencija Split - RaST organiziraju Inovacijski sprint, program namijenjen poduzetnicima početnicima, mladima, osobama u karijernoj tranziciji te svima koji žele strukturirano zakoračiti u poduzetništvo, ali ne znaju odakle krenuti.

Program je osmišljen za razvoj ključnih poduzetničkih kompetencija i namijenjen svima koji imaju inovativnu ideju – neovisno o prethodnom znanju i iskustvu. Kroz praktičan rad sudionici uče kako jasno definirati problem, razviti i usporediti moguća rješenja, izraditi početni prototip te testirati ideju kroz povratne informacije korisnika.

Radionicu vode Goran Pavlov, poslovni konzultant s tehničkom pozadinom i više od 10 godina iskustva u R&D-u i EU financiranju te Vedran Đidara, certificirani PMP (Project Management Professional) i stručnjak za intelektualno vlasništvo.

Program traje tri dana, a po završetku programa sudionicima je osigurana savjetodavna podrška i praćenje rezultata. Fokus je na razvoju kvalitetnih i inovativnih projekata te jačanju njihovog poduzetničkog potencijala. Ako imaš ideju, ali nisi siguran kako je pretvoriti u održiv poduzetnički projekt – ovo je prilika da je testiraš, razviješ i validiraš uz stručnu podršku.

Prijaviti se mogu timovi s najmanje dvije osobe. Broj sudionika je ograničen, a prijave su otvorene do 8. veljače.

Program se održava u Tehnološkom parku Split.

Agenda

19.3.2026. (četvrtak), 16:00-19:00 sati

Fokus: Definiranje problema

16:00 – 16:30

uvod u radionicu i Design Sprint proces

ciljevi, pravila rada, očekivani ishod

16:30 – 18:00

mapiranje problema

identifikacija ključnih izazova korisnika

18:00 – 19:00

prioritizacija problema

definiranje problema

20.3.2026. (petak), 09:00-16:00 sati

Fokus: Idealni kupac, ideacija i prototipiranje

09:00 – 09:30

kratki rezime i zagrijavanje

09:30 – 11:00

definiranje idealnog kupca

customer journey & pain points

11:00 – 12:30

ideacija rješenja

brainstorming i selekcija ideja

12:30 – 13:30

pauza za ručak

13:30 – 16:00

brzo prototipiranje (low-fidelity)

priprema za testiranje

fleksibilne pauze za kavu unutar vremena

21.3.2026. (subota), 10:00-16:00 sati

Fokus: Dovršetak prototipa i validacija

10:00 – 12:30

dorada prototipa

definiranje ključnih pretpostavki i pitanja za kupce

fleksibilne pauze za kavu unutar vremena

12:30 – 13:30

pauza za ručak

13:30 – 15:30

validacija prototipa (testiranje sa suprotnim timovima), samostalno testiranje kupaca

intervju kupaca

rezime testiranja

15:30 – 16:00

zaključci i razmjena iskustva

sljedeći koraci

Voditelji programa su Vedran Đidara i Goran Pavlov.

Vedran Đidara ima više od 17 godina iskustva u radu s poduzetnicima na razvoju inovativnih proizvoda i usluga. Certificirani je stručnjak za upravljanje projektima prema metodologiji Project Management Institute te nositelj PMP certifikata. Specijaliziran je za intelektualno vlasništvo, razvoj robnih marki i tržišnu segmentaciju, a kao ambasador EU IPR Helpdeska pružao je podršku za više od 100 poduzetnika u rješavanju izazova vezanih uz intelektualno vlasništvo.

Goran Pavlov je poslovni konzultant tehničke struke s više od 10 godina iskustva u istraživanju i razvoju (R&D). Specijaliziran je za IKT, poslovne inovacije, digitalnu transformaciju i upravljanje R&D projektima te EU financiranje. Sudjelovao je u osiguravanju potpore za više od 15 startupova i EU ulaganja vrijednih preko 10 milijuna eura u projekte istraživanja i razvoja.

Program se provodi u sklopu Poduzetničkog centra RaST+. Njihovo financiranje omogućeno je kroz Program poticanja razvoja poduzetništva Grada Splita za razdoblje 2024.–2030.