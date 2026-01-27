Grad Split i RaST organiziraju Inovacijski sprint

Grad Split i Razvojna agencija Split - RaST organiziraju Inovacijski sprint, program namijenjen poduzetnicima početnicima, mladima, osobama u karijernoj tranziciji te svima koji žele strukturirano zakoračiti u poduzetništvo, ali ne znaju odakle krenuti.
Program je osmišljen za razvoj ključnih poduzetničkih kompetencija i namijenjen svima koji imaju inovativnu ideju – neovisno o prethodnom znanju i iskustvu. Kroz praktičan rad sudionici uče kako jasno definirati problem, razviti i usporediti moguća rješenja, izraditi početni prototip te testirati ideju kroz povratne informacije korisnika.
Radionicu vode Goran Pavlov, poslovni konzultant s tehničkom pozadinom i više od 10 godina iskustva u R&D-u i EU financiranju te Vedran Đidara, certificirani PMP (Project Management Professional) i stručnjak za intelektualno vlasništvo.
Program traje tri dana, a po završetku programa sudionicima je osigurana savjetodavna podrška i praćenje rezultata. Fokus je na razvoju kvalitetnih i inovativnih projekata te jačanju njihovog poduzetničkog potencijala. Ako imaš ideju, ali nisi siguran kako je pretvoriti u održiv poduzetnički projekt – ovo je prilika da je testiraš, razviješ i validiraš uz stručnu podršku.
Prijaviti se mogu timovi s najmanje dvije osobe. Broj sudionika je ograničen, a prijave su otvorene do 8. veljače.
Program se održava u Tehnološkom parku Split.
Agenda
19.3.2026. (četvrtak), 16:00-19:00 sati
Fokus: Definiranje problema
16:00 – 16:30
- uvod u radionicu i Design Sprint proces
- ciljevi, pravila rada, očekivani ishod
16:30 – 18:00
- mapiranje problema
- identifikacija ključnih izazova korisnika
18:00 – 19:00
- prioritizacija problema
- definiranje problema
20.3.2026. (petak), 09:00-16:00 sati
Fokus: Idealni kupac, ideacija i prototipiranje
09:00 – 09:30
- kratki rezime i zagrijavanje
09:30 – 11:00
- definiranje idealnog kupca
- customer journey & pain points
11:00 – 12:30
- ideacija rješenja
- brainstorming i selekcija ideja
12:30 – 13:30
- pauza za ručak
13:30 – 16:00
- brzo prototipiranje (low-fidelity)
- priprema za testiranje
- fleksibilne pauze za kavu unutar vremena
21.3.2026. (subota), 10:00-16:00 sati
Fokus: Dovršetak prototipa i validacija
10:00 – 12:30
- dorada prototipa
- definiranje ključnih pretpostavki i pitanja za kupce
- fleksibilne pauze za kavu unutar vremena
12:30 – 13:30
- pauza za ručak
13:30 – 15:30
- validacija prototipa (testiranje sa suprotnim timovima), samostalno testiranje kupaca
- intervju kupaca
- rezime testiranja
15:30 – 16:00
- zaključci i razmjena iskustva
- sljedeći koraci
Voditelji programa su Vedran Đidara i Goran Pavlov.
Vedran Đidara ima više od 17 godina iskustva u radu s poduzetnicima na razvoju inovativnih proizvoda i usluga. Certificirani je stručnjak za upravljanje projektima prema metodologiji Project Management Institute te nositelj PMP certifikata. Specijaliziran je za intelektualno vlasništvo, razvoj robnih marki i tržišnu segmentaciju, a kao ambasador EU IPR Helpdeska pružao je podršku za više od 100 poduzetnika u rješavanju izazova vezanih uz intelektualno vlasništvo.
Goran Pavlov je poslovni konzultant tehničke struke s više od 10 godina iskustva u istraživanju i razvoju (R&D). Specijaliziran je za IKT, poslovne inovacije, digitalnu transformaciju i upravljanje R&D projektima te EU financiranje. Sudjelovao je u osiguravanju potpore za više od 15 startupova i EU ulaganja vrijednih preko 10 milijuna eura u projekte istraživanja i razvoja.
Program se provodi u sklopu Poduzetničkog centra RaST+. Njihovo financiranje omogućeno je kroz Program poticanja razvoja poduzetništva Grada Splita za razdoblje 2024.–2030.