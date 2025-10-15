Grad Split donirao 80.000 eura KBC-u Split za opremanje Klinike za psihijatriju

Grad Split i Klinički bolnički centar Split danas su potpisali ugovor kojim Grad izdvaja 80.000 eura za opremanje Klinike za psihijatriju. Sredstva će biti iskorištena za kupnju novog namještaja i druge potrebne opreme kako bi se poboljšali uvjeti rada zdravstvenog osoblja i boravka pacijenata.

Ugovor su u zgradi Gradske uprave potpisali gradonačelnik Tomislav Šuta i ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Donacija predstavlja još jedan korak u dugoročnoj suradnji Grada i bolnice s ciljem unapređenja zdravstvene skrbi, a posebna pozornost usmjerena je na jačanje sustava mentalnog zdravlja u Splitu.

„Grad Split kontinuirano ulaže u zdravstvene ustanove i projekte koji doprinose boljoj kvaliteti života naših građana. Ova potpora nije samo ulaganje u prostor i opremu, već i u ljude kojima je pomoć najpotrebnija“, poručio je gradonačelnik Šuta.

Ravnatelj Dolić zahvalio je Gradu Splitu na podršci te istaknuo da će nova oprema značajno poboljšati svakodnevni rad Klinike i pridonijeti humanijem pristupu pacijentima.

Grad Split i ranije je sudjelovao u financiranju projekata KBC-a, a današnja donacija nastavak je nastojanja da se splitskim pacijentima omoguće moderniji uvjeti liječenja i veća briga o mentalnom zdravlju.