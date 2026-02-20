Close Menu

Grad Split dijeli stipendije i tisuće eura studentima: Provjerite rezultate natječaja

163 stipendije i 12 naknada za doktorske studije studentima najboljeg uspjeha

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta je izmjenom Zaključka o broju i mjesečnoj visini studentskih stipendija te broju i visini naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija  za akademsku 2025./2026. godinu od 16. veljače  2026. godine,  donio odluku kojom se odobrava stipendija svim redovitim studentima osobitog uspjeha u školovanju i svim studentima poslijediplomskih studija koji ispunjavaju uvjete natječaja. 

Temeljem navedene odluke Grad Split će dodijeliti 163 studentske stipendije (u iznosu od 200 € mjesečno) i 12  naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija (2.000 € jednokratno).

Rezultati natječaja za stipendiranje studenata i za dodjelu naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija u akademskoj  2025./2026.godini objavljeni su dana 19. veljače 2026. godine na stranici: https://eusluge.split.hr .

