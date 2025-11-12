Grad Split daje 2,5 milijuna eura za medicinski potpomognutu oplodnju. Vijećnik DOMiNO-a: "To je nemoralna praksa"

Tijekom rasprave o proračunu na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, vijećnik Lovro Meštrović (DOMiNO) "napao" je stavku kojom se iz gradskog proračuna osigurava 2,5 milijuna eura za medicinski potpomognutu oplodnju (MPO). Njegov istup otvorio je jednu od najžešćih polemika na sjednici i izazvao niz replika drugih vijećnika.

"Grad i država ne bi se trebali miješati u bioetiku"

Meštrović je u svom izlaganju ustvrdio kako, po njegovu mišljenju, ni lokalna ni državna vlast ne bi smjele ulaziti u područje bioetike.

"Smatram da se ni Grad ni država ne bi trebali miješati u bioetička pitanja. Mi ovdje predstavljamo građane Splita, a znamo da je velika većina njih, oko 80 posto, katoličke vjeroispovijesti", poručio je Meštrović.

Posebno se osvrnuo na samu prirodu medicinski potpomognute oplodnje, tvrdeći da je moralno neprihvatljiva.

"Medicinski potpomognuta oplodnja drži se nemoralnom praksom jer, iako se nastoji pomoći nastanku jednog života, pritom se manipulira drugim životima – zametcima – od kojih mnogi na kraju budu uništeni. Učinit ću sve da se ta stavka više nikada ne nađe u proračunu", naglasio je.

"Nije sve što je moguće i moralno prihvatljivo"

Meštrović je nastavio u istom tonu, ističući da sama činjenica da je nešto medicinski i tehnički izvedivo ne znači da je prihvatljivo s moralnog gledišta.

"Nije sve što je moguće, ujedno i moralno dopušteno. Gradsko vijeće većinom predstavlja katolike, a naravni zakon – na koji se poziva i katolički nauk, ali i četiri najveća medicinska fakulteta u Hrvatskoj – jasno govori da život počinje začećem. Iz te perspektive, takvu praksu držim moralno neprihvatljivom", zaključio je.

Njegov istup izazvao je snažne reakcije u vijećnici. Za riječ se javilo pet vijećnika, među kojima i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević.

Ivošević je poručio kako se iza ove proračunske stavke kriju vrlo konkretne ljudske sudbine.

"Kad izađete iz vijećnice i prošetate Rivom, postoji mogućnost da sretnete dijete koje je rođeno upravo zahvaljujući toj gradskoj potpori. To je jedna od najljepših priča ovog mandata – da je zahvaljujući Gradu Splitu nastao jedan novi život. Svi govore o demografiji, ali malo ih je koji stvarno pomažu roditeljima", rekao je Ivošević.

"Stigmatizirati te obitelji je strašno"

Osvrnuo se i na dio Meštrovićeva izlaganja u kojem je govorio o katolicima koji koriste medicinski potpomognutu oplodnju.

"Poznajem mnoge katolike koji su upravo zahvaljujući MPO-u dobili djecu. Stigmatizirati ih na ovakav način, to je doista strašno. Možda vi to ne izgovarate sa zlom namjerom, ali ti ljudi će ovo čuti. I kada ih vi, kao netko tko dijeli istu vjeru, ovako prozivate – to ih boli", poručio je Ivošević.