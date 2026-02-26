Grad Solin od 1. ožujka uvodi besplatan javni prijevoz za umirovljenike, učenike i studente

Grad Solin od 1. ožujka 2026. godine uvodi besplatan javni prijevoz za više kategorija sugrađana, objavio je gradonačelnik u službenoj objavi.

Pravo na potpuno besplatan prijevoz ostvaruju sve osobe starije od 65 godina, neovisno o visini mirovine, učenici srednjih škola, studenti te sportaši koji su učenici i studenti.

Besplatan prijevoz imat će i članovi pojedinih udruga i posebnih skupina, među kojima su članovi udruge roditelja poginulih branitelja, djeca poginulih hrvatskih branitelja, dobrovoljni darivatelji krvi, osobe s tjelesnim oštećenjem od 80 posto i više te članovi udruga osoba s tjelesnim oštećenjem.

Grad je utvrdio i pravo na subvencionirani prijevoz u visini od 50 posto za nezaposlene osobe te umirovljenike mlađe od 65 godina.

Kako ostvariti pravo

Korisnici besplatnog ili subvencioniranog prijevoza, uz osobnu iskaznicu i odgovarajući dokument ovisno o kategoriji, trebaju se javiti na prodajna mjesta prijevoznika Promet d.o.o. Split.

Detalji po kategorijama oslobađanja od plaćanja definirani su posebnim zaključkom, a dodatne informacije dostupne su putem nadležnog gradskog odjela.

Ovom mjerom Solin postaje jedan od gradova koji značajno proširuju socijalne pogodnosti u području javnog prijevoza.