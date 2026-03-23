Grad Solin dijeli uskrsnice: Evo tko sve ima pravo

Grad Solin i ove će godine uoči uskrsnih blagdana isplatiti uskrsnice umirovljenicima, nezaposlenima, socijalno ugroženim građanima te osobama starijima od 65 godina bez primanja, potvrdio je gradonačelnik Dalibor Ninčević.

Nakon provedene procedure odabira, uskrsnice će biti dodijeljene u obliku poklon-bonova koji će se moći iskoristiti u trgovinama trgovačkog lanca Tommy.

Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici s prebivalištem u Solinu, ovisno o visini mirovine. Oni s mirovinom do 250 eura dobit će 120 eura, umirovljenici s mirovinom od 250,01 do 350 eura 100 eura, dok će oni s mirovinom od 350,01 do 500 eura primiti 80 eura.

Iznos od 100 eura osiguran je za osobe starije od 65 godina bez prihoda, kao i za korisnike nacionalne naknade, roditelje njegovatelje te korisnike zajamčene minimalne naknade, inkluzivnog dodatka, osobne invalidnine ili prava na tuđu pomoć i njegu.

Nezaposlene osobe evidentirane pri HZZ-u Solin zaključno s 20. ožujka 2026. godine ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 80 eura.

Podjela uskrsnica organizirat će se u prostorima Gradske uprave Solin u razdoblju od 25. ožujka do 2. travnja 2026. godine.

Gradonačelnik je tom prilikom građanima uputio i uskrsnu čestitku, poželjevši im mir, nadu i zajedništvo tijekom blagdana.