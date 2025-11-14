Grad Sinj pozvao građane na obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Grad Sinj pozvao je sve građane da se pridruže obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, koje će se održati u ponedjeljak, 17. studenoga 2025. godine. Program započinje u poslijepodnevnim satima, a organizatori ističu kako je cilj zajednički očuvati trajno sjećanje na sve stradale hrvatske branitelje i civile.

Polaganje vijenaca i paljenje svijeća

Obilježavanje će početi u 17 sati polaganjem vijenaca na Spomen obilježju poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u "Spomen parku hrvatskih branitelja Domovinskog rata", koji se nalazi ispred zgrade Gradske uprave. Nakon toga vijenci će biti položeni i ispred biste prvog predsjednika Republike Hrvatske, dr. Franje Tuđmana, na istoimenom gradskom trgu.

Po završetku službenog polaganja vijenaca, građani će moći zapaliti svijeće u znak pijeteta prema svim žrtvama koje su dale život za slobodu Hrvatske.

Sveta misa i Mimohod sjećanja

U 18 sati u Bazilici Uznesenja Blažene Djevice Marije bit će služena sveta misa za branitelje te žrtve Vukovara, Škabrnje i cijele domovine. Nakon misnog slavlja uslijedit će tradicionalni Mimohod sjećanja do Vukovarske ulice, kojim Sinjani svake godine simbolično iskazuju solidarnost i zajedništvo s gradom-herojem.

Gradonačelnik Miro Bulj pozvao je sve sugrađane da se pridruže programu te zajednički pošalju poruku da žrtva hrvatskih branitelja i civila nikada neće biti zaboravljena.

"Paljenjem svijeća i lampiona pokažimo kako plamen postojanja svih žrtava Domovinskoga rata nikada neće biti ugašen i kako će vječno gorjeti u srcima Sinjana", poručio je Bulj.