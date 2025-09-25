Grad Makarska donacijom Imperial Riviere obnovio dječje igralište na Zelenki

Projekt, vrijedan 120 tisuća eura, gotovo u cijelosti je financiran donacijom turističke kompanije Imperial Riviera, članice Valamar grupe.

Osim sprava prilagođenih različitim dobnim skupinama, igralište od 600 m² je opremljeno kvalitetnom antistres podlogom, česmom s pitkom vodom te urbanom opremom – klupama, stolovima i koševima za otpad. Cjelokupni prostor dodatno je oplemenjen hortikulturnim uređenjem, a posađeno je i 11 novih stabala.

Na ovaj način kvart Zelenka dobio je reprezentativan prostor u neposrednoj blizini Osnovne škole oca Petra Perice i Dječjeg vrtića Maslina, u kojem mogu uživati i djeca i roditelji. Uz djecu iz obližnje škole i dječjeg vrtića igralište su među prvima posjetila i djeca Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce.

„Djeca su naš najvrjedniji resurs i u njih svi zajedno trebamo ulagati. Od 2021. kontinuirano ulažemo u obnovu i izgradnju dječjih igrališta te stvaranje novih zelenih površina, čime gradimo funkcionalnije i ljepše prostore za igru i druženje naših najmlađih. Posebno me raduje što smo u suradnji s Imperial Rivierom stvorili moderno i sigurno igralište koje će djeca s veseljem koristiti“, istaknuo je gradonačelnik Grada Makarske Zoran Paunović.

„Ulaganja u sadržaje i infrastrukturu namijenjenu lokalnom stanovništvu važan su dio odgovornog djelovanja Imperial Riviere i Valamara jer vjerujemo da snažna i zadovoljna zajednica čini svaku destinaciju uspješnijom i boljom“, izjavio je Sebastian Palma, član Uprave Imperial Riviere i potpredsjednik za strateški kontroling u Valamaru.

Obnovljeno dječje igralište nastavak je ulaganja u sklopu nagodbe Grada Makarske i Imperial Riviere kojom su, uz mirno rješenje dugotrajnog imovinsko pravnog spora, osigurana i značajna sredstva za podizanje kvalitete života u lokalnoj zajednici. Prema toj nagodbi, Imperial Riviera će tijekom pet godina usmjeriti 600 tisuća eura u projekte namijenjene djeci i starijima, u sklopu čega je uređeno i dječje igralište na Zelenki. Suradnja Grada Makarske i Imperial Riviere već je rezultirala obnovom dječjeg igrališta na Trgu 4. svibnja 533., pokraj zgrade Pošte, gdje je postavljena nova multifunkcionalna sprava, a sadnjom stabala formiran je posve novi prostor koji je postao omiljeno okupljalište djece i roditelja.