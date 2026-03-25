Grad Kaštela dijeli uskrsnice od 50 eura, poznati termini i lokacije

Grad Kaštela i ove će godine isplatiti uskrsnice u iznosu od 50 eura, a za tu je svrhu iz gradskog proračuna izdvojeno ukupno 400 tisuća eura. Podjela počinje u ponedjeljak, 30. ožujka, i trajat će do petka, 3. travnja.

Uskrsnice će dobiti umirovljenici, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, njegovatelji i roditelji njegovatelji, nezaposlene osobe te korisnici zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Kaštela. Isplata će se vršiti u obliku poklon-kartica.

Pravo na uskrsnicu imaju svi umirovljenici, neovisno o vrsti mirovine, kao i nezaposleni koji su na dan 23. ožujka evidentirani u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Uključeni su i korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici nacionalne naknade za starije osobe te njegovatelji i roditelji njegovatelji evidentirani pri nadležnom centru za socijalni rad.

Podjela za umirovljenike odvijat će se radnim danima od 8 do 13 sati na više lokacija: u prostoriji SAU Putalj u Kaštel Sućurcu (za Sućurac i Gomilicu), u prostoriji Udruge umirovljenika Lažani u Kaštel Kambelovcu (za Kambelovac i Lukšić), u prostoriji Matice umirovljenika u Kaštel Novom (za Kaštel Stari) te u Lovačkom domu u Kaštel Novom (za Novi i Štafilić).

Ostali korisnici uskrsnice će preuzimati na ulazu u gradsku sportsku dvoranu Sokolana u Kaštel Sućurcu, također od 30. ožujka do 3. travnja u vremenu od 8 do 13 sati.

Prilikom preuzimanja potrebno je predočiti osobnu iskaznicu, a umirovljenici i zadnji odrezak od mirovine, izvadak iz banke ili rješenje o mirovini. Uskrsnicu može preuzeti i član obitelji uz odgovarajuću dokumentaciju.

Važno je napomenuti da se pravo na uskrsnicu može ostvariti samo po jednom osnovu, a poklon-kartice moći će se iskoristiti u trgovinama Tommy i Ribola.

Iz Grada upozoravaju kako je preuzimanje moguće isključivo u navedenim terminima, dok nakon 3. travnja to više neće biti moguće.