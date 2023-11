GOTOVO JE S NEKONTROLIRANIM TURIZMOM? Makarska sutra predstavlja rezultate studije koja pokazuje da ovako više ne može!

U makarskoj dvorani Arte, sutra u 18 sati, građanima i zainteresiranoj javnosti će biti predstavljeni rezultati Studije turističkog nosivog kapaciteta grada Makarske koji će, prema najavama iz Grada, demonstrirati tešku situaciju u koju su Makarsku dovele godine stihije u upravljanju turizmom.

"Prisutni će iz prve ruke čuti razmjere štete koja je nanesena našem gradu. Za vrijeme vrhunca sezone, u Makarskoj živi 2,2 posjetitelja po stanovniku, komunalna infrastruktura je prenapregnuta, a više od polovice stambenih jedinica nije stalno naseljeno. Kada ovim podacima dodamo činjenicu da imamo oko 10 000 neprijavljenih komercijalnih ležajeva, jasno je kako ovako više ne možemo", poručio je gradonačelnik Makarske, Zoran Paunović, naglasivši kako su rezultati Studije, koju je izradio Institut za turizam, dokaz da je krajnje vrijeme za zaokret prema održivosti:

"Od 2017. do 2021. godine površina izgrađenih stanova je 2,2 puta veća od one u razdoblju od 2012. do 2016. godine! U pitanju je kvaliteta života nas i naše djece, mladih koji se iseljavaju, jer ne mogu pronaći stan u rodnom gradu i starijih koji, zbog gužvi, više ne posjećuju gradsku jezgru. Ovo je strateški dokument i polazna točka za novi Prostorni plan koji će definirati budućnost Makarske", rekao je Paunović, pozvavši građane da se odazovu u što većem broju.

Neven Ivandić koji će, ispred Instituta za turizam, predstaviti rezultate Studije naglašava da šest od deset Makarana smatra kako postojeća izgrađenost nije prihvatljiva:

"Ako se trendovi nastave, komunalna infrastruktura Makarske neće izdržati. Trenutno su Makarani i njihovi gosti većinom zadovoljni kvalitetom života, ali u slučaju izgradnje novih stambenih jedinica, promet u mirovanju, opskrba vodom, javna odvodnja - sve će biti ugroženo", rekao je Ivandić.

Podsjetimo, Makarska je u procesu izmjena postojećeg Prostornog plana, koji će dovesti do ukidanja višestambenih građevina, s namjerom spašavanja preostalog prostora na području grada koji je, proteklih desetljeća, postao sinonim prekomjerne gradnje u Hrvatskoj.

"U godinama koje slijede, možemo očekivati novi val apartmanizacije. Na Ministarstvu je velika odgovornost, jer bez njihovog pozitivnog mišljenja konačan prijedlog Prostornog plana ne možemo usvojiti", poručio je Paunović dodavši kako vjeruje da će Ministarstvo uvažiti njihove prijedloge:

"Politički predznak je potpuno nevažan u ovoj priči. U komunikaciji smo s ministricom Brnjac te podupiremo sve napore Ministarstva, izražene novim Zakonom o turizmu. Ovo je zajednički problem svih nas i samo ga zajedno možemo riješiti pa pozivamo građane da sutra svi postanemo dio rješenja", zaključio je gradonačelnik.