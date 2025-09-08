Gotovo je, Bolt Food napušta Hrvatsku! Što odlazak znači za tržište dostave hrane i tko su ljudi koji su nosili posao u Splitu?

Od 6. listopada korisnici u Hrvatskoj više neće moći naručivati hranu putem aplikacije Bolt Food. Tvrtka se povlači s tržišta dostave hrane, no ne i iz Hrvatske – nastavljaju s uslugama prijevoza i najma električnih romobila, segmentima u kojima su i dalje među vodećima.

Bolt je u Hrvatsku stigao 2020. godine, u jeku pandemije, kada je potražnja za dostavom naglo porasla. Počeli su u Zagrebu, zatim proširili poslovanje na Osijek i Split, a kasnije i na veće gradove poput Rijeke, Zadra, Šibenika i Dubrovnika. U suradnji s restoranima pokrenuli su i uslugu dostave namirnica pod brendom Bolt Market.

Jedini u plusu

Poslovni model bio je identičan konkurenciji – restorani su plaćali proviziju, korisnici dostavu, a dostavljači su radili kao “partneri”, najčešće preko posredničkih tvrtki koje su imale ulogu formalnih poslodavaca. Taj sustav omogućio je platformama fleksibilnost, ali i kritike zbog prebacivanja odgovornosti na agregatore.

Za razliku od Glova i Wolta, Bolt Food je poslovao s manjim prihodima, ali za razliku od konkurencije – s dobiti. U 2023. prihod im se gotovo prepolovio na 2,22 milijuna eura, no već 2024. uslijedio je blagi oporavak na 2,7 milijuna, uz ostvarenu dobit od 118 tisuća eura. Glovo je istovremeno bilježio milijunske gubitke, dok je Wolt tek prošle godine ušao u plus.

Ipak, brojke nisu bile dovoljne da bi se opravdalo daljnje širenje. U kompaniji objašnjavaju da je odluka donesena iz poslovnih razloga, a partneri – restorani i dostavljači – o svemu su na vrijeme obaviješteni.

Strana radna snaga

Posebno se to osjeti u Splitu, gdje je velik dio posla obavljala radna snaga iz inozemstva. Nepalci, Bangladešani, Indijci i brojni drugi strani državljani čine većinu dostavljača koje svakodnevno viđamo na splitskim ulicama, često i u najtežim vremenskim uvjetima. Njihova prisutnost postala je neizostavan dio slike grada i podsjetnik na to koliko se tržište rada u samo nekoliko godina promijenilo.

Odlaskom Bolta, domaće tržište dostave hrane vraća se na dva glavna igrača – Glovo i Wolt. Oni nastavljaju borbu za prevlast, dok Bolt svoje resurse usmjerava isključivo na mobilnost. Za korisnike to znači da će naručivati hranu isključivo preko preostale dvije aplikacije, dok će Bolt ostati prisutan samo kroz vožnje i električne romobile.