Gotovac o maršu: Antifašizam ne treba dovoditi u vezu s jugonostalgijom

Viktor Gotovac, politički komentator s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smatra da Hrvatska ide u smjeru koji prosvjede poput jučerašnjeg "marša antifašista" čini potrebnima. Žali što ne razvijamo društvo u progresivnom smjeru.

- Broj ljudi koji su bili ne prosvjedu nije bitan, to su bile poruke koje nisu toliko izražene kao političke i ideološke, to su bile prije svega vrijednosti hrvatskog Ustava. Antifašizam jest u Ustavu, on je temelj suvremene hrvatske države, rekao je Gotovac za HRT-ov "Studio 4". Pritom je istaknuo kako poruke i transparente pojedinaca ne trebe miješati s porukom organizatora skupa.

Gotovac je poručio kako antifašizam ne treba dovoditi u vezu s jugonostalgijom ili komunizmom.

- Antifašizam postoji u cijeloj Europi. To je vrijednosni sud utkan u hrvatski Ustav koji govori o slobodi i pravima građana, rekao je.

Gotovac je podsjetio kako demokracija podrazumijeva postojanje različitih stajališta, a "ne lažno hinjeno zajedništvo gdje se prihvaća tuđi stav kako bi mogli biti građani koje nitko ne dira i vrijeđa".

Smatra mnogo bitnijim to što se događalo prethodnih dana, poput okupljanja "grupice" ispred doma saborske zastupnice ili problema s organizacijom pojedinih koncerata, festivala i događaja.

- Polarizacija postoji. Nemam ništa protiv da se prosvjeduje u okviru ustavnih vrijednosti, a to treba osigurati država i policija. Bojim se da je dobrim dijelom naša država zakazala. To se ponajprije vidi u zastupnicima u Saboru koji su uzvikujući neke pozdrave prekršili Ustav i pljunuli u lice hrvatske demokracije. Rekao bih da je to puno gora poruka, izjavio je politički komentator.

Gotovac: Glasna manjina provocira i ruši temelje vlastite države

- Antifašizam ima u sebi borbu protiv nečega što ima obilježja fašizma, poručio je Gotovac.

- Ono što sam jučer čuo je pozitivno i ne predstavlja nikakvo zagovaranje rušenja ustavnog poretka, dodao je.

- Ovo što nazivamo drugom stranom, to je jedna glasna manjina koja provocira, a ne shvaća da ruši temelje vlastite države u koju se zaklinju. Oni koji uzvikuju "Za dom spremni" idu eksplicitno protiv Ustava. Nažalost, neke naše institucije na to ne reagiraju, rekao je Gotovac.

Poručio je kako "ni na koji način ne treba zazivati zlo koje se dogodilo na kraju Jugoslavije kao nešto što bi Hrvatskoj trebalo".

- U Hrvatskoj ne vidim opasnost od neke nove Jugoslavije. Izjednačavati antifažizam kao narativ koji bi vodio novoj Jugoslaviji je pogrešno, to bi podrazumijevalo da je naš Ustav jugoslavenski ili jugonostalgičan, istaknuo je Gotovac.

- Prosvjedi koji idu radikalizaciji s desnice ponajprije štete premijeru i njegovoj Vladi, smatra.

- Premijer će se u jednom času morati odrediti. Neće moći poskrivećki posjećivati neke koncerte jer se ne usudi po danu, a u Europi zagovarati nešto sasvim drugo. Ovo je puno ozbiljnije pitanje za HDZ, zaključio je Gotovac.