Gotov očevid: 'Mladić je ubio djevojku, a onda pokušao i sebe. Oboje su u ranim 20-im godinama'

Odmah joj je odmah pružena liječnička pomoć, no unatoč pokušaju reanimacije, preminula je, dodaju iz riječke policije.

U stanu je pronađen i muškarac s ozljedom vrata, koji se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela te koji je zbrinut i pod nadzorom policijskih službenika.

Još uvijek nije jasno što se dogodilo i u kakvoj su vezi bili žrtva privedeni muškarac, ali Novi list neslužbeno doznaje da se radi o osobama mlađe dobi. Dodaju da je žrtvu na stubištu zgrade pronašao strani radnik iz Nepala koji je nakon toga zatražio pomoć.

"Vezano uz jutrošnji događaj, u pitanju je ubojstvo mlađe ženske osobe i pokušaj samoubojstva mlađe muške osobe. Dinamički dio očevida je završen, a sada će se dalje provoditi izvidi, radi utvrđivanja motiva. Naložena je obdukcija, a mogu vam potvrditi da je ubojstvo počinjeno hladnim oružjem, kao i da smo pronašli sredstvo izvršenja”, rekao je za Novi list zamjenik županijskog državnog odvjetnika Darko Karlović.

Na upite može li priopćiti dob ubijene i počinitelja, odvratio je da ne može, a prema neslužbenim saznanjima, oboje su u ranim dvadesetim godinama. Doznaje se i da su bili u vezi.